Ученые рассказали о возможных последствиях масштабной ядерной войны

Американские ученые смоделировали ситуацию, которая сложилась бы на Земле в случае масштабной ядерной войны. Исследователи природы атмосферных явлений из университета Рутгерса в Нью-Джерси использовали 4D-версию так называемой Климатической модели атмосферы, чтобы оценить последствия такого конфликта.

Как пишет The Sun, ученые предположили, что ядерная война разразится между Россией и США. В таком случае из-за применения ядерного оружия в атмосферу попадут 147 млн т сажи. В течение нескольких недель облака сажи, не пропускающие солнечный свет, распространятся по всему земному шару. Земля на 10 лет погрузится в темноту, а температура воздуха не будет превышать 9 градусов Цельсия.

«Полномасштабная ядерная атака будет самоубийственной для страны, которая ее предпримет. Использование ядерного оружия Россией и США будет иметь катастрофические последствия для всего мира», — предупредили исследователи.

Как сообщалось 7 августа, американские СМИ предрекли проигрыш США в реальной войне с Россией и Китаем. Автор соответствующего материала в The New York Times Тимоти Уолтон в этой связи призвал конгресс одобрить финансирование новых военных разработок и модернизировать уже существующее оружие.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении условий соглашения. Москва неоднократно призывала американскую сторону сохранить договор ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД.