Прямой эфир

Ученые рассказали о возможных последствиях масштабной ядерной войны

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Louie Palu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые смоделировали ситуацию, которая сложилась бы на Земле в случае масштабной ядерной войны. Исследователи природы атмосферных явлений из университета Рутгерса в Нью-Джерси использовали 4D-версию так называемой Климатической модели атмосферы, чтобы оценить последствия такого конфликта.

Как пишет The Sun, ученые предположили, что ядерная война разразится между Россией и США. В таком случае из-за применения ядерного оружия в атмосферу попадут 147 млн т сажи. В течение нескольких недель облака сажи, не пропускающие солнечный свет, распространятся по всему земному шару. Земля на 10 лет погрузится в темноту, а температура воздуха не будет превышать 9 градусов Цельсия.

«Полномасштабная ядерная атака будет самоубийственной для страны, которая ее предпримет. Использование ядерного оружия Россией и США будет иметь катастрофические последствия для всего мира», — предупредили исследователи.

Как сообщалось 7 августа, американские СМИ предрекли проигрыш США в реальной войне с Россией и Китаем. Автор соответствующего материала в The New York Times Тимоти Уолтон в этой связи призвал конгресс одобрить финансирование новых военных разработок и модернизировать уже существующее оружие.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении условий соглашения. Москва неоднократно призывала американскую сторону сохранить договор ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разведка Украины допустила использование Россией ядерного оружия
Мэр Нагасаки призвал Россию и США к ядерному разоружению

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019