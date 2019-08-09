Мэр Нагасаки призвал Россию и США к ядерному разоружению

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и США взять на себя ведущую роль в сфере ядерного разоружения. Соответствующее заявление он сделал 9 августа на памятной церемонии в честь 74-й годовщины атомной бомбардировки города.

Мэр назвал ситуацию с ядерным оружием в мире чрезвычайно опасной из-за распространения мнения о необходимости обладания подобным вооружением и отметил, что все ядерные державы должны помнить и выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ведущую роль в сфере разоружения Тауэ возлагает на Россию и США, как это «ядерные супердержавы, которые должны подать пример всему миру».

По его словам, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало печальным событием.

«Достижения человечества и результаты наших многолетних усилий по избавлению мира от ядерного оружия рушатся один за другим, а угроза ядерной катастрофы возрастает», — цитирует мэра ТАСС.

9 августа 1945 года американские военные сбросили на Нагасаки атомную бомбу «Толстяк». Мощность взрыва составила порядка 21 килотонн в тротиловом эквиваленте. В момент взрыва погибло 70 тыс. человек, а сам город был фактически стерт с лица Земли.

За несколько дней до этого ВВС США сбросили бомбу «Малыш» на другой японский город – Хиросиму. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч.

В феврале жители Хиросимы и Нагасаки, выжившие во время американской ядерной бомбардировки, выразили обеспокоенность выходом США из ДРСМД.