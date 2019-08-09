Прямой эфир
Сюжет:

Мэр Нагасаки призвал Россию и США к ядерному разоружению

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и США взять на себя ведущую роль в сфере ядерного разоружения. Соответствующее заявление он сделал 9 августа на памятной церемонии в честь 74-й годовщины атомной бомбардировки города.

Окончательно подорвали: ядерные испытания США до сих пор губят Маршалловы острова
Радиационный след на Бикини и Эниветоке мощнее чернобыльского

Мэр назвал ситуацию с ядерным оружием в мире чрезвычайно опасной из-за распространения мнения о необходимости обладания подобным вооружением и отметил, что все ядерные державы должны помнить и выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ведущую роль в сфере разоружения Тауэ возлагает на Россию и США, как это «ядерные супердержавы, которые должны подать пример всему миру».

По его словам, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало печальным событием.

«Достижения человечества и результаты наших многолетних усилий по избавлению мира от ядерного оружия рушатся один за другим, а угроза ядерной катастрофы возрастает», — цитирует мэра ТАСС.

9 августа 1945 года американские военные сбросили на Нагасаки атомную бомбу «Толстяк». Мощность взрыва составила порядка 21 килотонн в тротиловом эквиваленте. В момент взрыва погибло 70 тыс. человек, а сам город был фактически стерт с лица Земли.

За несколько дней до этого ВВС США сбросили бомбу «Малыш» на другой японский город – Хиросиму. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч.

В феврале жители Хиросимы и Нагасаки, выжившие во время американской ядерной бомбардировки, выразили обеспокоенность выходом США из ДРСМД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония почтила минутой молчания жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Каждый пятый россиянин затруднился назвать случаи применения ядерного оружия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017