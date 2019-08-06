Каждый пятый россиянин затруднился назвать случаи применения ядерного оружия

Большинство опрошенных россиян (72%) помнят о случаях применения ядерного оружия, при этом каждый пятый (21%) не смог их вспомнить. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник, 6 августа.

Согласно опросу, 52% граждан России боятся наступления ядерной войны, однако 46% такой риск не волнует совсем. Отмечается, что среди второй категории преимущественно выделяются мужчины (64%).

Вместе с тем 79% россиян уверены, что в случае наступления ядерного конфликта ни у кого не останется возможности выжить. 16% при этом верят, что на помощь могут прийти бомбоубежища, однако только 15% опрошенных в курсе, где располагается ближайшее к дому.

60% опрошенных уверены, что наибольшую опасность применения атомного оружия несут США, затем Китай (11%). При этом 11% считают, что ни одна страна его не применит.

Ранее во вторник минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Мемориальная церемония прошла в Парке мира в центре города. Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч. Через три дня еще одна бомба «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонн в тротиловом эквиваленте.