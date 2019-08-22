Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут создать гиперзвуковое оружие «в течение пары лет». Таким образом Эспер ответил на вопрос Fox News, какой срок отделяет США от данной разработки.

20 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.



Также Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».

«Сейчас Россия, вероятно, имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы. Это плохо», — сказал он.

СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.