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Эксперт увидел угрозу ядерного кризиса из-за новой ракеты США

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Экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Чарльз Фримен заявил, что разработка Вашингтоном новой крылатой ракеты после уничтожения ДРСМД может привести к ядерному кризису.

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По его словам, «размещение таких ракет, нацеленных на территории России и Китая, призывает их разместить аналогичные ракеты, нацеленные на США». «Результатом может стать реконструкция Карибского кризиса», — заявил эксперт «РИА Новости».

Фримен также предостерег, что за разработкой ракет последует инициатива США по размещению их на территориях союзников в Европе и Азии. Он подчеркнул, что необходимо новое международное соглашение, которое ограничит распространение таких систем доставки ядерного оружия среднего радиуса.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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