СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН 22 август проведет срочное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые выходят за условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, запрос на проведение заседания направили Россия и Китай. Он также уточнил, что заседание проведут в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

8 августа состоялись испытания американской крылатой ракеты наземного базирования. Эти пуски стали первыми после выхода США из Договора. Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель. Как заявили позднее в Минобороны США, результаты испытаний «послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров 20 августа отметил, что США готовили испытания ракет, нарушающих ДРСМД, как минимум с октября 2018 года.

Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер заявил, что Вашингтон отвергает эти претензии России.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.