В США высказались о размещении новых крылатых ракет наземного базирования

Соединенные Штаты еще не решили, где будут развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования, испытания которых начались на днях. Об этом сообщили сообщает во вторник, 20 августа, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Система находится на начальных этапах опытно-конструкторских испытаний», — пояснил представитель пресс-службы американского Минобороны Роберт Карвер. По его словам, любые решения о дислокации ракет будут приняты в консультациях с союзниками и партнерами Вашингтона и командирами боевых подразделений.

18 августа состоялись испытания американской крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км. Эти пуски стали первыми после выхода США из соглашения. Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель. Как заявили позднее в Минобороны США, результаты испытаний «послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности».

США готовили испытания ракет, нарушающих ДРСМД, как минимум с октября 2018 года. С таким заявлением во вторник, 20 августа, выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер заявил, что Вашингтон отвергает эти претензии России.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.