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Представитель Пентагона рассказал о разработке новой крылатой ракеты

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Фото: TASS/ZUMA
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США начали разработку новой крылатой ракеты наземного базирования в феврале 2019 года, передает «РИА Новости» во вторник, 20 августа. В пресс-службе Пентагона информагентству сообщили, что на вооружение эта система поступит через несколько лет.

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«После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», — рассказал представитель пресс-службы подполковник Роберт Карвер.

По его словам, США ранее предупреждали, что после выхода из ДРСМД будут заниматься исследованиями и разработкой обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет. Недавний запуск запрещенной ДРСМД крылатой ракеты «демонстрирует приверженность США проведению этих исследований и разработок», отметил Карвер.

Представитель Пентагона добавил, что испытания неядерных крылатых ракет наземного базирования находятся сейчас на ранних стадиях.

«Пройдут годы, прежде чем любая оперативная система будет готова к развертыванию», — подчеркнул Карвер, добавив, что Пентагон и дальше будет тестировать ракетные системы «по необходимости».

Ранее 20 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США начали разработку запрещенных ДРСМД ракет задолго до выхода из договора.

18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. В Москве все обвинения отрицали, призывая сохранить договор. В итоге 2 августа он утратил силу по инициативе Вашингтона.

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