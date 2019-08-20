Лавров прокомментировал испытание в США запрещенной договором РСМД ракеты

США готовили испытания ракет, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как минимум с октября 2018 года. С таким заявлением во вторник, 20 августа, выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по договору о РСМД. Это было все еще известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал (советник президента США по национальной безопасности. — Ред.) Джон Болтон», — цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министр, тогда Болтон сказал, что заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся выхода из договора — «это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение».

18 августа состоялись испытания американской крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км. Эти пуски стали первыми после выхода США из соглашения.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий.

В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД, заключенный между США и СССР в 1987 году, утратил силу по инициативе Вашингтона.