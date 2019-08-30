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В США учредили космическое командование

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Фото: TASS/Zuma
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Министр обороны США Марк Эспер в четверг, 29 августа, подписал распоряжение об учреждении космического командования Вооруженных сил США.

Церемония подписания, как передает «Интерфакс», прошла в Белом доме в присутствии американского лидера Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и высокопоставленных военачальников.

«Мы должны будем сдерживать агрессивные действия (других стран в космосе — Ред.) и намного опережать их», — заявил президент США в ходе церемонии.

Приказ о создании национального командования космическими силами Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в декабре 2018 года. Основными задачами ККС станут организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, а также поиск решений для ускорения технического прогресса.

Еще в июне 2018-го американский лидер поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил.

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