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Иранские власти подтвердили информацию о взрыве ракеты на космодроме

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Фото: REUTERS/Maxar Technologies
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Иранские власти подтвердили сообщение о взрыве ракеты-носителя на космодроме Семнан. Как сообщил в понедельник, 2 сентября, представитель правительства Ирана Али Рабии, инцидент произошел не при попытке запустить спутник, а во время испытаний.

«Взрыв произошел на пусковой площадке, куда еще не был доставлен спутник», — цитирует представителя иранских властей «РИА Новости».

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал. Причиной ЧП он назвал техническую неполадку.

О взрыве иранской ракеты стало известно 29 августа. На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил о непричастности США к этому инциденту.

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