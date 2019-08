Иранский чиновник подтвердил ЧП с космической ракетой перед запуском

Иранская ракета взорвалась перед запуском на стартовой площадке космодрома имени Имамы Хомейни. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters и источник в правительственных структурах страны.

По его словам, происшествие связано с определенными техническими проблемами. На данный момент над их решением работают молодые ученые. При этом подробности инцидента по-прежнему неизвестны.

Запуск должен был состояться несмотря на то, что Соединенные Штаты предупреждали Иран избегать подобной деятельности. Ранее о происшествии со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки сообщила американская радиостанция NPR.

From NPR: An Iranian rocket appears to have exploded on the launch pad Thursday. Satellite images show the rocket still attached to the machinery used to transport and erect it for launch at the "Imam Khomeini Space Center" in northern Iran. The failure is the third this year. pic.twitter.com/siT4cWH2dK