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Иранский чиновник подтвердил ЧП с космической ракетой перед запуском

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Фото: twitter.com/Firouz_Naderi
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Иранская ракета взорвалась перед запуском на стартовой площадке космодрома имени Имамы Хомейни. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters и источник в правительственных структурах страны.

По его словам, происшествие связано с определенными техническими проблемами. На данный момент над их решением работают молодые ученые. При этом подробности инцидента по-прежнему неизвестны.

Запуск должен был состояться несмотря на то, что Соединенные Штаты предупреждали Иран избегать подобной деятельности. Ранее о происшествии со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки сообщила американская радиостанция NPR.

Согласно ее сведениям, речь идет о третьей в текущем году неудаче при попытках космических запусков в Иране. Первые два имели место в январе и феврале.

Отношения США и Ирана на сегодняшний день остаются напряженными. В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана взамен прекращения ядерных разработок республикой.

США возобновили санкции и запретили странам покупать иранскую нефть. Через год Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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