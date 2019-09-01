Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.

«Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им официальное послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке», — цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.

По его словам, третий шаг по сокращению ядерных обязательств уже разработан и готов.

«Он жестче, чем первый и второй шаг», — добавил министр.

14 августа президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран пойдет на третий шаг по сокращению обязательств, взятых на себя в рамках ядерной сделки, если ситуация с выполнением соглашения другими государствами-подписантами не изменится. По его словам, с началом третьего этапа сокращения ядерных обязательств Тегеран снова предоставит странам сделки 60 дней на выполнение требований иранской стороны.

О втором шаге Иран объявил 7 июля. Тогда страна начала процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, обозначенных в договоренностях Всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Первый шаг был сделан 8 мая 2019 года. Тогда Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из сделки, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, ИРИ обязалась в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.