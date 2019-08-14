Иран заявил о готовности сократить обязательства по ядерной сделке

Иран пойдет на третий шаг по сокращению обязательств, взятых на себя в рамках ядерной сделки, если ситуация с выполнением соглашения другими государствами-подписантами не изменится. Об этом в среду, 14 августа, на заседании правительства заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

С началом третьего этапа сокращения ядерных обязательств Тегеран снова предоставит странам сделки 60 дней на выполнение требований иранской стороны, отметил он.

«Если по окончанию обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдем к третьему этапу», — говорится на сайте президента.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, ИРИ обязалась в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из сделки, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

18 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров.