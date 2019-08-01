США продлили ограничения на ядерную программу Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео продлил действие ограничений на ядерную программу Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Отмечается, что санкции помогут «снизить риски распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)». Также они направлены на ограничение производства оружейного урана для создания бомбы, передает ТАСС.

По версии Госдепа, Иран «продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности».

Подчеркивается, что США не позволят Тегерану заполучить ядерную бомбу и готовы «использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана».

31 июля США ввели санкции в отношении главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа.

Белый дом назвал министра «лицом иранского режима» и обвинил его в распространении пропаганды о ядерной программе Тегерана, «создании террористических сетей», а также нарушении прав человека на территории исламской республики.

В мае 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки соглашению. После этого Вашингтон неоднократно продлевал действие старых санкций.

18 июля Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля Помпео подтвердил, что Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.