Американцы одобрили возможные военные действия против КНДР и Ирана

Более половины американцев поддерживают возможные военные действия против Ирана и КНДР. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Отмечается, что около 57% респондентов считают КНДР угрозой для безопасности США и одобряют военные действия против республики, чтобы «помешать разработке ядерного оружия». Такое же мнение в отношении Ирана высказали 53% опрошенных. Лишь 27% американцев не видят со стороны Пхеньяна и Тегерана угрозы для страны.

Опрос проводился в период с 21 по 23 июля. В нем приняли участие 1004 человека из числа зарегистрированных избирателей по всей стране.

Отношения США и Ирана обострились после решения американского президента Дональда Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Исламской Республике подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран.

11 июня помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к третьему саммиту США и КНДР. Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры государств договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.