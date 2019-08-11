В МИД Ирана заявили о напрасном ожидании США звонка из Тегерана

Американские власти напрасно ждут звонка от иранских политиков с предложением начать переговоры. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в беседе с иранской телерадиовещательной корпорацией IRIB.

«Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм», — отметил дипломат.

Соединенные Штаты продолжают оказывать на республику давление в виде «экономического терроризма», подчеркнул Мусави.

8 августа представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с иранскими властями, и если это желание взаимно — глава государства «ждет их звонка».

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Американское правительство 31 июля 2019-го ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с Зарифом несмотря на санкции США.