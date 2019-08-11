Прямой эфир
Сюжет:

В МИД Ирана заявили о напрасном ожидании США звонка из Тегерана

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти напрасно ждут звонка от иранских политиков с предложением начать переговоры. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в беседе с иранской телерадиовещательной корпорацией IRIB.

Учения в заливе: каким будет взаимодействие России и Ирана
Политическое значение российско-иранских маневров может быть большим, чем военное

«Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм», — отметил дипломат.

Соединенные Штаты продолжают оказывать на республику давление в виде «экономического терроризма», подчеркнул Мусави.

8 августа представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с иранскими властями, и если это желание взаимно — глава государства «ждет их звонка».

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Американское правительство 31 июля 2019-го ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с Зарифом несмотря на санкции США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тегеран назвал Персидский залив продолжением своей территории
В МИД Ирана назвали причину санкций против Зарифа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017