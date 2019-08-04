В МИД Ирана назвали причину санкций против Зарифа

Вашингтон ввел санкции против главы МИД Ирана Мохаамада Джавада Зарифа после того, как во время пребывания в США он отклонил приглашение президента страны Дональда Трампа о встрече. Эту информацию подтвердили в воскресенье, 4 августа, официальные лица иранского внешнеполитического ведомства.

«Правительство постоянно предлагало провести переговоры, а затем ввело санкции против министра иностранных дел... если это не смешно, то что это?» — приводит «Интерфакс» со ссылкой на местные телеканалы слова официального представителя МИД Ирана Али Рабиеи.

По словам дипломата, у иранской стороны сложилось впечатление, что в Белом доме создали это дело по личным мотивам.

Ранее на этой неделе New Yorker magazine сообщил, что приглашение на личную встречу с Трампом в Овальном кабинете Белого дома было передано Зарифу сенатором Рэндом Полом.

Глава МИДа, комментируя введение против него американских санкций, назвал это большой честью. По его словам, он находится в санкционном списке «ради иранского народа и защиты его прав», сообщило агентство IRNA.

Правительство США 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжить сотрудничать с Джавадом Зарифом вопреки санкциям США.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

18 июля глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.