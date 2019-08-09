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Тегеран назвал Персидский залив продолжением своей территории

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Фото: Global Look Press/Farshid-M. Bina
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Исламская Республика Иран (ИРИ) должна обеспечивать безопасность в Персидском заливе, так как страна несет «историческую ответственность» по данному вопросу. Об этом в пятницу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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«Мы рассматриваем его (Персидский залив — Ред.) как продолжение своей территории и считаем присутствие в нем иностранных сил недопустимым», — цитирует дипломата в пятницу, 9 августа, Рarstoday.

Возможное участие Израиля в создаваемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе Тегеран расценивает как «открытую угрозу национальной безопасности Ирана», подчеркнул он. Ответственность за возможные последствия представитель иранского МИД возложил на США и Израиль.

В конце июля эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan вошел в Персидский залив под предлогом обеспечения безопасности судоходства и прохождения в этих водах британских судов.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее в этот же день заявил, что присутствие внешних сил в этих водах будет лишь способствовать усилению напряженности в регионе, которое было спровоцировано односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее в июне Лондон объявил об усилении военного присутствия в Персидском заливе, а Вашингтон — о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

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