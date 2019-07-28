Эсминец ВМС Британии вошел в воды Персидского залива

Эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan вошел в Персидский залив под предлогом обеспечения безопасности судоходства и прохождения в этих водах британских судов. Об этом сообщает агентство ТАСС 28 июля.

При этом президент Ирана Хасан Роухани ранее в этот же день заявил, что присутствие внешних сил в этих водах будет лишь способствовать усилению напряженности в регионе, которое было спровоцировано односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Официальный представитель иранского правительства Али Рабии также говорил об опасности нахождения иностранных военных кораблей в Персидском заливе. Такой шаг, по его словам, «имеет враждебный посыл и разжигает региональную напряженность», пишет агентство Tasnim.

Ранее в июне Лондон объявил об усилении военного присутствия в Персидском заливе, а Вашингтон — о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Как пишет «Федеральное агентство новостей» целью таких решений называлось «обеспечение безопасности транспортного судоходства».

Причиной обострения отношений стал ряд инцидентов с танкерами в данных регионах. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС по подозрению в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить судно. Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер, но после сделанного им устного предупреждения они отозвали требование.

13 июня были атакованы норвежский танкер Front Altair и японский танкер Kokuka Courageous, США обвинили в нападении Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. Однако власти Ирана потерю устройства опровергли, предположив, что американцы по ошибке сбили собственный БПЛА.

На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некому инциденту с иранским рыболовецким судном. Сейчас судно стоит в порту Бендер-Аббас. на борту находятся 23 человека, в том числе трое россиян, пишет «Газета.ру». По некоторым данным, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.