Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты. Об этом глава государства написал в Twitter в пятницу, 30 августа.

«США непричастны к катастрофическому происшествию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении обстоятельств того, что произошло на космодроме», — написал Трамп.

29 августа сообщалось, что иранская ракета взорвалась перед запуском на стартовой площадке. Источник в правительственных структурах республики подтвердил эту информацию и сообщил, что происшествие связано с техническими проблемами.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.