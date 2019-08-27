Роухани назвал условие изменений в политическом курсе Ирана

Власти Ирана не будут менять свой политический курс, если США не отменят введенные против страны санкции. Об этом во вторник, 27 августа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Иран будет продолжать сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если американские санкции не будут отменены», — цитирует Роухани ТАСС.

По его словам, «ключ к положительным переменам находится у Вашингтона».

«Без отказа США от санкций и без перечеркивания того ложного пути, который они выбрали, мы не увидим каких-либо положительных перемен», — сказал президент Ирана.

Как передает «РИА Новости», Роухани прокомментировал звучащие на Западе заявления о недопустимости получения Ираном ядерного оружия. Президент отметил, что его страна не стремится к обладанию им.

14 августа Роухани заявил, что Иран готов в очередной раз сократить свои обязательства по ядерной сделке, если ситуация с другими странами-подписантами этого соглашения не изменится.

Летом 2015 года Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В мае 2018 года США объявили о планах выйти из сделки, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, и с тех пор неоднократно вводили санкции против Исламской Республики.