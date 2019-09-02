Иран и Россия запланировали совместные учения в Индийском океане

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран и Москва планируют провести совместные военные учения в Индийском океане. Об этом он рассказал в понедельник, 2 сентября, в ходе встречи с представителями российской общественности в Москве.

«Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане» — приводит слова Зарифа «Интерфакс».

Глава иранского внешнеполитического ведомства предположил, что другие страны тоже могут заинтересоваться возможностью присоединиться к этим учениям.

О планах провести совместные военно-морские учения в апреле заявил командующий иранскими военно-морскими силами Хоссейн Ханзади. По его словам, флоты двух стран и в дальнейшем намерены вести сотрудничество по «различным оперативным, образовательным и техническим вопросам».

Позже военные ведомства Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества.

В январе 2019 года Ханзади сообщил, что Тегеран и Москва также готовятся к совместным учениям в Каспийском море. Он уточнил, что маневры будут посвящены противодействию пиратам. Последние совместные учения двух стран в Каспийском море состоялись в 2015 году.