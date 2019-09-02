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Москва выразила надежду на пользу инициативы Макрона по Ирану

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Российская Федерация поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В Москве надеются на ее позитивный результат, заявил в понедельник, 2 сентября, глава МИД России Сергей Лавров.

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Свое предложение Макрон озвучил 19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, напомнил высокопоставленный дипломат. По его словам, российский лидер поддержал направление мыслей французского коллеги, передает ТАСС.

Лавров рассказал, что позже в понедельник он примет главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. «В ходе переговоров мы, наверное, лучше поймем, насколько реалистично добиться результатов по этим инициативам, — продолжил глава российского МИД. — Россия вместе с другими участниками этой сделки неизменно подтверждает свою приверженность ей».

По мнению Лаврова, ситуация вокруг соглашения остается тревожной. СВПД оценивалось как выдающееся достижение международной дипломатии за последние десятилетия, сказал он.

«Когда США в одностороннем порядке просто прекратили выполнять эту договоренность, у всех появилась серьезная озабоченность», — продолжил министр. Однако Вашингтон не остановился на этом и запретил другим странами мира выполнять условия СВПД, хотя соглашение было утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, обязательной к исполнению, указал министр.

«Эта ситуация создала кризис, потому что вся договоренность базировалась на балансе интересов, уступок», — пояснил Лавров.

Подавляющее большинство иностранных компаний оказалось в очень тяжелом положении после запрета США покупать иранскую нефть и осуществлять банковские переводы в долларах в качестве платы за поставляемые из Тегерана товары.

«Вашингтон, конечно, подорвал позиции доллара как мировой платежной валюты своими решениями не только по Ирану, но и другими санкциями, в соответствии с которыми долларовые расчеты запрещались в той или иной стране, если там находится неугодное американцам правительство», — подытожил глава МИД России.

31 августа дипломаты стран Евросоюза поддержали предложение президента Франции Эммануэля Макрона Он предложил либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо обеспечить «механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше» в обмен на полное соблюдение Тегераном ядерной сделки.

О своем плане французский лидер рассказал президенту США Дональду Трампу во время саммита «большой семерки» в Биаррице. Этот комплекс мер обсуждался и на неформальной встрече глав МИД ЕС в Хельсинки.

28 августа министр иностранных дел России напомнил, что шаги по сохранению СВПД должны учитывать интересы всех участников. 22 августа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан СВПД по ядерной программе Тегерана. Согласно ему, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из СВПД, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

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