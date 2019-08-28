Лавров прокомментировал предложение Франции по сохранению СВПД

Шаги по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны учитывать интересы всех участников, заявил в среду, 28 августа, руководитель МИД России Сергей Лавров. Так министр прокомментировал предложение Франции смягчить санкции против Ирана в обмен на выполнение договора, передает «РИА Новости».

«Такие шаги будут успешны в том случае, если будут приемлемы для всех участников СВПД, включая Исламскую Республику Иран», — сказал Лавров, говоря об идее Франции.

Ситуация с СВПД сейчас — это «процесс переговоров, процесс доверительных консультаций», добавил Лавров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что французский президент Эммануэль Макрон предложил либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо обеспечить «механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше» в обмен на полное соблюдение ядерной сделки.

22 августа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. 10 мая Вашингтон принял решение о расширении санкций в отношении Исламской Республики. Инициативу американского лидера уже осудили представители некоторых стран, в том числе власти Франции и Китая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приверженности страны ядерному соглашению.