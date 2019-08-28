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Президенты США и Ирана могут провести переговоры на Генассамблее ООН

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Фото: TASS/Zuma
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Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани могут провести переговоры в конце сентября во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе организации в Нью-Йорке. В иранском посольстве в Москве «Известиям» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Выступая на закрытии саммита G7, американский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Хасаном Роухани и обсудить ядерную сделку на новых условиях. В то же время сам иранский президент ответил, что не сядет за стол переговоров с американцами, пока те не ослабят санкционный режим.

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что Москва готова поддержать проект новой ядерной сделки, но только в том случае, если его условия удовлетворят Тегеран.

Сенатор подчеркнул, что те условия, которые США ставят перед иранцами сейчас, выглядят заведомо невыполнимыми.

«Если Трамп хочет новую ядерную сделку, то ему нужно смягчить свои требования. Вряд ли Иран добровольно согласится превратиться в полуколониальное государство, не имеющее никаких прав. Я думаю, стоит дождаться конкретных предложений со стороны Вашингтона», — пояснил Пушков.

Подробнее — в материале «Известий»:

Диалог дороже денег: Роухани и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке

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