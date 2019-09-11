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Трамп заявил о желании договориться с Ираном без смены власти в стране

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Фото: Global Look Press/Kevin Dietsch/Consolidated News Photos
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не добивается смены власти в Иране, сообщает «РИА Новости» в среду, 11 сентября.

«Мы не ищем смены режима. Мы думаем, что можем заключить сделку», — сказал Трамп. При этом, по словам главы государства, Вашингтон считает, что всё «будет окей», если заключить сделку не удастся.

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10 сентября сообщалось, что Трамп выразил готовность встретиться с иранским руководством. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий.

11 сентября стало известно, что позиция Трампа, касающаяся диалога с Ираном, не совпала с позицией его советника по национальной безопасности Джона Болтона. По данным агентства Bloomberg, из-за этого Трамп предложил советнику уйти в отставку. В этот же день СМИ узнали о подготовке встречи президентов США и Ирана.

4 сентября минфин США объявил о расширении санкций в отношении Ирана. Спецпредставителя США по данному региону Брайан Хук назвал главной целью ограничений вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В ответ на введение санкций Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

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