Игра в понижение: иностранные банки увидели новые риски в России

Падение доходов населения вытеснило санкции в рейтинге главных рисков для российских «дочек» иностранных банков. Об этом «Известиям» заявили в Societe Generale (владеет Росбанком). Такая же информация содержится в отчетности за III квартал «дочек» заграничных «Хоум Кредита» и ОТП-банка . Если раньше основными «слабыми местами» работы в РФ нерезиденты считали ограничительные меры и ситуацию с Украиной, то теперь их это не сильно волнует. Эксперты не исключают, что обеспокоенность зарубежных инвесторов по поводу денежных поступлений у россиян и потребительского спроса скоро уйдет на второй план. По данным Росстата, во второй половине 2019 года доходы граждан уже начали расти.

Нечего нести в банк

Societe Generale считает слабый потребительский спрос одним из рисков в России, сообщил «Известиям» заместитель гендиректора группы Филипп Хайм. По его мнению, ускорение инфляции на горизонте 1,5–2 лет и падение реальных доходов населения могут привести к снижению платежеспособности, а это негативно скажется на работе дочерних структур французской группы, включая Росбанк.

Сокращение доходов населения может привести к падению спроса на услуги финансовых организаций, следует из отчетности банка «Хоум Кредит» (принадлежит нидерландской Home Credit). Экономические трудности у потребителей, которые приводят к повышению риска дефолта в розничном и коммерческом секторах, также обозначил в отчетности ОТП-банк — «дочка» венгерской группы OTP.

Таким образом, вероятность санкций и взаимоотношения с Украиной перешли у иностранцев на второй план. Societe Generale также относит к новым рискам волатильность рынка нефти, снижение мирового спроса на энергоресурсы и усиление геополитической напряженности. ОТП-банк отмечает, что законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро меняться, существует возможность их произвольной интерпретации.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как показывают данные ЦБ, на 1 октября в России было 137 кредитных организаций с участием нерезидентов в капитале. С начала 2015 года их число сократилось на 40% — исход был обусловлен введением ограничительных мер. На вопрос «Известий» о том, можно ли считать операционную среду в России комфортной для иностранных банков, регулятор не ответил.

В число системно значимых в России входят три организации с иностранным участием. Это — Росбанк, «Юникредит» («дочка» итальянского UniCredit) и «Райффайзен». Всего же таких банков 11. ЦБ также включает в этот список Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», ПСБ, РСХБ и МКБ. Их представители не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» о том, как меняются риски работы в России.

Не угнаться за гигантами

Западным банкам непросто работать с РФ, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. По его словам, ресурсы материнской компании мало помогают на нашем рынке, где зачастую нужны инструменты и рычаги обеспечения «нестандартных услуг» и «неформальных подходов». У иностранцев нет соответствующего «человеческого ресурса» в виде нужных людей на верхах.

Это сказывается на их результатах, объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, рост кредитования в январе–сентябре оказался у нерезидентов почти в пять раз ниже, чем у санируемых ЦБ банков , подсчитал он. По словам Артема Деева, самый большой темп увеличения сейчас демонстрируют финансовые институты с государственным капиталом.

Тем не менее Р оссия остается интересной страной для «дочек» иностранцев, поскольку ставки высокие и на этом можно зарабатывать , отметил управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Поэтому в ближайший год они вряд ли будут уходить из РФ, но могут это сделать позже, если тренд на снижение доходов населения продолжится. Между тем, по данным Росстата, во второй половине 2019 года они, напротив, начали расти. С сентября 2018 года ЦБ сократил ключевую ставку с 7,75% до 6,25% годовых. Для сравнения: показатель ФРС США составляет 1,5–1,75%, а у ЕЦБ — 0% годовых.

Россия остается уникальной страной по сравнению с другими развивающимися рынками — запас макроэкономической прочности весьма высок, сказал «Известиям» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, хоть и наблюдаются проблемы экономического роста, но основным привлекательным фактором остается отсутствие рисков критического спада. «Дочки» иностранных банков имеют четкую стратегию и в большинстве своем продолжат работу в нашей стране , уверен Александр Бахтин.

банк Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С точки зрения материнской компании, уходить из России — не самое лучшее решение, согласился руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. В 2020 году ожидается рост экономики на 2%, а значит, и доходы будут расти, тем более что за январь–сентябрь они увеличились на 0,2 %, отметил он.

Societe Generale намерена сохранить в России лидирующие позиции, а также успешный бизнес по потребкредитованию, рассказал Филипп Хайм. Группа OTP видит потенциал российской экономики, отметил ее представитель Гаспар Бенс.

Рост потребительского кредитования в ближайшем будущем начнет буксовать, отметил Артем Деев. Уже сейчас банки жалуются, что количество «качественных заемщиков» серьезно уменьшилось. Поэтому скоро стоит ожидать естественной зачистки сектора от слабых игроков: финансовые институты будут сокращать издержки, закрывая отделения и развивая дистанционные услуги, объяснил он, могут начать ликвидироваться мелкие региональные и иностранные банки.

Райффайзенбанк сообщил о планах к концу I квартала 2020 года закрыть более 40 отделений, сохранив около 130 офисов в 44 городах. У Ситибанка к концу декабря останутся в России 15 офисов.