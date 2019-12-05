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Нововыгодные предложения: банки заманивают клиентов акциями

Повышенные перед праздником ставки по вкладам недостаточно привлекательны, говорят эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нововыгодные предложения: банки заманивают клиентов акциями
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2019-12-04 18:45:53
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Банки начали предновогоднюю охоту за клиентами, а также их 13-ми зарплатами и бонусами. Как рассказали «Известиям» представители крупнейших кредитных организаций, сейчас можно открыть вклад под повышенный процент, взять кредит по сниженной ставке, а также получить выгодный кэшбэк. Банки почувствуют отдачу от этой кампании позже — в виде лояльного клиента, которому можно будет предложить другой, более дорогой продукт. Впрочем, ставки по вкладам трудно назвать особенно привлекательными — по инвестиционным продуктам можно найти лучшую доходность. А вот на акции по кредитам стоит обратить внимание — там есть неплохие предложения, считают специалисты.

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Вопрос на 2 трлн

В декабре 2019 года россияне получат на руки 3,6 трлн рублей, что на 1,5 трлн рублей больше среднемесячной зарплаты в уходящем году, подсчитал по просьбе «Известий» управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Эту разницу он объяснил тем, что в конце года людям выдают бонусы и премии, а некоторые компании одновременно платят зарплаты за ноябрь и за декабрь. В 2018 году, по данным сервиса Работа.ру, премировать сотрудников были готовы около 40% компаний и организаций, в этом году — половина.

Официальных данных по годовым бонусам нет — Росстат не выделяет их из общих премий, ответил на запрос «Известий» представитель ведомства.

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Премия
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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За декабрьские 2 трлн рублей активно борются банки, традиционно предлагающие в преддверии Нового года специальные акции. Например, Сбербанк снизил ставки по необеспеченным кредитам на 1 процентный пункт. До конца января он выдает суммы до 300 тыс. рублей под 12,9–19,9%, а от 300 тыс. до 1 млн рублей — под 11,9–16,9% годовых. До 15 января в «Сбере» можно открыть сезонный вклад «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» под повышенный процент.

Более выгодные ставки в конце года предлагают клиентам также ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк и «Санкт-Петербург», а Русфинанс Банк улучшил условия по автокредитам, рассказали их представители. У «ФК Открытие» есть новогодние инвестиционные продукты, которые дают доходность на уровне 3–4% в долларах США или 6–7% в рублях при адекватном уровне риска, а также биржевые структурные облигации.

МКБ разработал комбинированный продукт, включающий в себя срочный вклад и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Гарантированная доходность по нему составляет 7,7% годовых.

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Вклад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк «Санкт-Петербург» перед Новым годом предлагает пенсионерам до 0,3% к обычной ставке по вкладу. Ситибанк платит 7-процентный кешбэк за покупки по дебетовым картам MasterСard за рубежом. Райффайзенбанк возвращает на карту клиента часть суммы при покупках у партнеров.

Тинькофф-банк сделал для клиентов «Адвент-календарь», который поможет им узнать статистику трат. Для участников проекта предусмотрено 300 тыс. рублей призовых, а также кешбэк до 50% и скидки. Банк «Точка», обслуживающий предпринимателей, решил помочь клиентам с проведением корпоративов и возвращает им до 10% от покупок в алкомаркетах, а также услуг доставки.

Непрямая прибыль

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Банкам средства клиентов сейчас нужны. ЦБ в этом году снижал ставку несколько раз, и зарабатывать на таком рынке всё труднее. Средства клиентов — один из основных источников фондирования, отметила начальник управления развития продуктов «Открытие Private Banking» Ольга Полянская. Несмотря на растущий интерес к инвестиционным продуктам, депозит для большинства остается основным продуктом, добавила она.

Прибыль банков от всевозможных акций, включая новогодние, не прямая, а косвенная, объяснил аналитик «Финама» Алексей Коренев. По его словам, придет она не моментально, а позже — в виде повышенной лояльности, увеличения оборота по картам, привлечения новых клиентов на обслуживание, как в части банковских депозитов, так и в части кредитования.

Главное — это увлечь клиента игровым вариантом, который позволит получать интересные предложения и больше кешбэка, то есть по факту тратить больше, — сказала руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. — Чем больше клиент начнет тратить, тем больше будет заводить на счета, по которым банк не платит проценты, как по вкладам.

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Оплата картой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Впрочем, назвать новогодние ставки по вкладам очень высокими нельзя, депозит остается способом сохранить сбережения от инфляции, а не инструментом для получения дополнительного дохода, рассказал главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров. Но он советует обратить внимание на ипотечные, авто- и розничные кредиты: в этом сегменте можно найти предложения со сниженными ставками.

Беспроигрышным вариантом для инвестора был бы диверсифицированный портфель — часть денег в депозите, часть — в «дивидендных акциях» надежных компаний, отметила замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По мнению аналитика долгового рынка «Иволга Капитал» Ильи Григорьева, более интересны сейчас индивидуальные инвестиционные счета и инвестиционное страхование жизни.

ФАС России не видит недобросовестной конкуренции в стремлении завлечь клиентов сниженными ставками и повышенным кешбэком в предновогодний период, сообщили в антимонопольной службе. Но компании обязаны полно и своевременно информировать потребителей об условиях проведения таких акций, подчеркнул представитель ФАС. Если же начнут поступать жалобы на введение клиентов в заблуждение или нарушение обещанных по акции условий, антимонопольное ведомство начнет проверку.

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