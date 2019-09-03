Пункт привлечения: доля «коротких» вкладов за год упала в полтора раза

Доля краткосрочных вкладов за год снизилась в полтора раза — с 50 до 30%, говорится в обзоре Центробанка, с которым ознакомились «Известия». В регуляторе тенденцию объяснили растущей доходностью долгосрочных сбережений. В среднем в банках из топ-10 на шесть месяцев деньги можно разместить под 5,3%, а на срок более года — под 6,3%, подсчитали «Известия». Крупнейшие финансовые организации подтвердили, что популярность долгосрочных депозитов увеличивается — это связано со снижением инфляции и растущим доверием к банковскому сектору. Экономика становится более предсказуемой, но она стабилизировалась на низком уровне, что сопровождается сжатием потребительского спроса, считают эксперты.

На один пункт выгоднее

Краткосрочные сбережения в рублях становятся всё менее популярными у россиян — за год их доля сократилась примерно в полтора раза, сказано в отчете ЦБ. Во II квартале 2018 года вклады на срок от 1 до 6 месяцев составляли более половины всех сбережений граждан (около 11 трлн рублей), а во II квартале 2019-го этот показатель опустился до 30% (около 7 трлн), следует из данных регулятора. Доля депозитов сроком более одного года за этот период увеличилась примерно с 10 до 20%. Больше всего выросли среднесрочные вклады (от 6 до 12 месяцев) — в конце июня их доля превысила 50%.

В Банке России связывают этот тренд с разницей в процентных ставках по «коротким» и «длинным» депозитам: во II квартале 2018-го они отличались примерно на 0,5 п.п., а через год — уже более чем на 1 п.п., сказано в обзоре. Другие причины популяризации долгосрочных вкладов и сигналы этого тренда в ЦБ «Известиям» не прокомментировали, поскольку за неделю до заседания по ключевой ставке началась неделя тишины.

Крупнейшие российские банки подтвердили тенденцию к удлинению срочности вкладов. В МКБ и Райффайзенбанке только около 30% сбережений размещены на короткий срок, в банке «Санкт-Петербург» — 6%, а в Связь-банке всего 1%, сообщили «Известиям» в пресс-службах этих кредитных организаций. В ВТБ отметили, что средний срок новых депозитов приближается к году. На данный момент размещение на 12 месяцев — наиболее удобный и психологически комфортный период для клиентов, считает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.

В топ-10 российских финансовых организациях средняя ставка по рублевым вкладам до полугода составляет 5,3%, от 6 до 12 месяцев — 6,1%, а по депозитам более года — 6,3%, выяснили «Известия», проанализировав их предложения. В крупнейших российских банках рассказали «Известиям», что максимальные ставки по долгосрочным размещениям в зависимости от суммы и условий достигают 7,2%.

В последнее время на рынке обозначилась тенденция к появлению краткосрочных промовкладов с повышенной ставкой, отметили в Почта Банке. Зачастую предновогодний период — время спецпредложений, поэтому сезонно выгоднее открывать вклад на три месяца, но в целом доходность долгосрочных вкладов значительно более привлекательна, добавил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Вслед за ключевой

Ставки по депозитам становятся более выгодными, когда ситуация в экономике стабильная, отметила начальник управления розничных продуктов Росбанка Анна Тугай. Популярность долгосрочных вкладов также растет в связи с повышением доверия россиян к банковской системе, особенно — к системно-значимым банкам, подчеркнула она. Благодаря мерам ЦБ по санации ненадежных кредитных организаций россияне перестали опасаться оставлять деньги на счетах на долгое время, считает Анна Тугай.

В условиях снижающейся инфляции регулятор уменьшает и ключевую ставку — как следствие, по депозитам также начисляются меньшие проценты, отметили в банке «Санкт-Петербург». Граждане предпочитают долгосрочные депозиты на год и более, чтобы зафиксировать высокую доходность на длительный период, пояснили в Почта Банке. Для самих кредитных организаций «длинные» деньги более выгодны, поскольку их можно более разнообразно размещать в активы и получать большую прибыль — поэтому и вкладчикам есть возможность заплатить больше, пояснил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Низкие ставки по «коротким» рублевым депозитам сигнализируют, что банки ожидают стабилизации инфляции и экономической ситуации в целом, считает инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. В кризис 2014–2015 годов, когда курс рубля обвалился, а инфляция подскочила, финансовые организации стали предлагать высокие проценты по «коротким» вкладам, вспомнил он. Сейчас цены растут медленнее и более предсказуемо — это отражается и на банковских предложениях, отметил он.

Официальная инфляция сейчас находится на уровне 4,6%, доход от «коротких» вкладов съедается ростом цен, заметил Алексей Коренев из ГК «Финам». С другой стороны, риск рецессии в мировой и российской экономике отпугивает вкладчиков от чрезмерно «длинных» депозитов — поэтому именно вклады на срок от 6 до 12 месяцев оказываются наиболее востребованными, считает он.

После резкого ослабления российской экономики в 2015–2016 годах она не вернулась на прежние уровни, а перешла в состояние долговременной стагнации — именно на этом уровне произошла стабилизация экономической ситуации, отметил аналитик. По его словам, природа такой стабилизации нездоровая, поскольку происходит на фоне сжатия потребительского спроса и снижающихся доходов населения.