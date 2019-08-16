Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях. Повышенный интерес в первые шесть месяцев 2019-го связан с высокими инфляционными ожиданиями, а также со спадом волнений относительно санкций в адрес российских банков, считают эксперты. Они отмечают, что тем временем ЦБ дестимулирует валютные депозиты в рамках дедолларизации.

Ставки против курса

Отдельно по каждой валюте Банк России статистику не ведет, но в целом объем таких вкладов россиян за первое полугодие 2019-го увеличился на $8 млрд — до $96 млрд, сообщили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе не ответили на вопрос «Известий» о причинах роста депозитов в иностранных денежных единицах на 9%.

Общий объем вкладов граждан в рублях в несколько раз больше валютных — на 1 июля они составляли почти 23 трлн (объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн), следует из статистики ЦБ. Но прирастают рублевые депозиты значительно медленнее: за полгода они увеличились всего на 2,5%, что почти в четыре раза меньше темпов роста валютных депозитов , подсчитали «Известия». В первом полугодии 2018-го динамика валютных депозитов была отрицательной.

В крупнейших российских банках ставки по вкладам в иностранных денежных единицах значительно ниже, чем по рублевым. По статистике регулятора, в июне 2019 года в среднем проценты по счетам в российской денежной единице составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%. Ранее «Известия» писали о том, что банк «Авангард», входящий в топ-100, и вовсе прекратил прием вкладов в европейской валюте и ввел комиссии на остатки по текущим и карточным счетам для сумм, превышающих €10 тыс. Менять условия вкладов в долларах кредитная организация пока не планирует, подчеркнули в пресс-службе.

курс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Проценты по депозитам в разных валютах устанавливаются в соответствии с ключевыми ставками центральных банков разных стран и инфляцией в них , объяснил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Сейчас ставка Банка России — 7,25%, Федерального резервной системы США — 2,25%, а Европейского ЦБ — 0%, отсюда и разница в процентах по вкладам в разных валютах, подчеркнул он. Кроме того, инфляция в России значительно выше, чем в западных странах: она составляет примерно 4,5%, в США –— около 2%, а в еврозоне — около 1%, добавил Денис Порывай.

В связи с изменением валютного курса в последние годы интерес клиентов к вкладам в долларах и евро повысился , рассказали в крупнейших российских банках, которые опросили «Известия». Там отметили, что депозиты в других денежных единицах россияне считают более надежными. В УБРиР поделились статистикой, что в первом полугодии 2019-го количество открываемых валютных вкладов выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их объемы увеличились на 10%.

Депозиты в иностранных деньгах более надежны, потому что российская инфляция их не касается , объяснил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его подсчетам, доходность вклада в рублях по ставке 6%, открытого год назад, с учетом инфляции на уровне 4,5% будет сопоставима с доходностью долларового депозита .

Из-под подушки

Основное увеличение объема валютных вкладов в российской банковской системе — на 6,4% — зафиксировано в I квартале : это может быть связано со снижением стоимости рубля в конце 2018 года и усилением инфляционных ожиданий на фоне повышения ставки НДС, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Такие депозиты служат инструментом защиты сбережений в периоды нестабильности, поэтому в условиях негативных ожиданий спрос населения на них несколько вырос, пояснил он.

— В целом валютные вклады не пользуются большой популярностью ни у населения, ни у банков. Людям они не обеспечивают привлекательной нормы доходности, поскольку формальные ставки значительно ниже. Для банков же увеличение доли валютных пассивов означает рост отчислений в фонд обязательных резервов, которые превышают аналогичные показатели по рублевым депозитам, — рассказал Станислав Дужинский.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Интерес и рост вкладов в других денежных единицах вызван потребностью диверсифицировать накопления среди состоятельных клиентов, добавили в Росбанке.

Валютные депозиты в начале года стали более привлекательны из-за сближения ставок по вкладам в рублях и в долларах , предположил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. В конце 2018-го немного выросли проценты по сбережениям в долларах, а в рублях, наоборот, пошли вниз вслед за снижением ключевой ставки, пояснил он. На фоне волнений, связанных с санкциями, часть валютных вкладчиков сняли деньги со счетов, но в начале года настороженность пропала и эти деньги могли быть возвращены, предположил аналитик Fitch Александр Данилов.