Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить

Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах. Отрицательные процентные ставки, ранее постепенно распространившиеся по ставкам европейских центробанков, становятся нормой и в потребительском секторе. Более того, вкладчики начинают платить и за размещение валютных вкладов в России. Со временем такое будет встречаться чаще, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Уход в минус

Эксперименты с отрицательными процентными ставками в Европе происходили еще в начале нашего десятилетия. Впервые ставку в минус 0,2% установил Национальный банк Дании в 2012 году для размещаемых коммерческими банками депозитов. Целью подобной меры изначально была защита привязки датской кроны к евро — регулятор всеми средствами хотел предотвратить ее усиление. Вскоре тем же путем направились центральные банки Швеции, Швейцарии, Дании и, наконец, еврозоны.

Логика отрицательных ставок выглядит неочевидной для неискушенного в финансах человека: зачем класть деньги на депозит, чтобы потом получить меньше? Однако замысел для центральных банков кристально прозрачен. Отрицательный процент означает, что коммерческие и инвестиционные банки не будут размещать деньги мертвым грузом в ЦБ, а постараются искать другие, более рискованные варианты для размещения. Таким образом поощряется активная циркуляция денег в экономике и в конечном итоге рост ВВП. Второй основной мотив — ослабление собственной валюты, которая склонна к укреплению, чем вредит местным производителям. С этой целью, к примеру, президент США Дональд Трамп требует от ФРС снижения ставки.

Но какова бы ни была мотивация регуляторов, результат оказывается весьма неоднозначным. Запустить машину экономического роста в середине–конце 2010-х годов, по большому счету, не получилось — почти нигде ВВП не растет быстрее, чем на 2% в год, а чаще — медленнее. Зато начались неприятные побочные эффекты. Одним из таковых стало поведение коммерческих банков — вместо того, чтобы пустить деньги на кредиты и инвестиции, они решили переложить убытки от отрицательных ставок на плечи вкладчиков.

Так поступают, к примеру, некоторые швейцарские кредитные организации. Bloomberg сообщает, что раньше банкиры этой горной страны были готовы просто терпеть сокращение прибылей. Теперь ситуация меняется. Банк UBS, крупнейший в Швейцарии, объявил о введении платы за размещение депозитов — 0,6% годовых на каждый вклад свыше € 500 тыс. Другой швейцарский банковский гигант, Credit Suisse, с сентября вводит отрицательную ставку в 0,4% для депозитов более €1 млн . Наконец, Julius Baer собирается ввести отрицательные ставки для отдельных вкладов, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Но несмотря на разность подходов, тенденция очевидная — ведущие банки не готовы платить проценты за размещение средств вкладчиков, потому что не считают, что могут получить с этих средств большую доходность, вложив их куда-то еще.

Отрицательные ставки в Европе уже не ограничиваются вкладами, но переходят и на кредиты. Датский Jyske Bank предложил своим клиентам ипотеку с -0,5% годовых, по сути, он будет приплачивать заемщикам за пользование собственными деньгами. Ставка по депозитам в банке в основном нулевая, а Национальный банк также рефинансирует кредитные организации с отрицательным процентом. Таким образом и появляется возможность ввести минус для отдельных случаев ипотечного кредитования.

Всё это порождает любопытный парадокс. Смысл ссудного процента и банковской системы состоит в том, чтобы аккумулировать деньги вкладчиков и перераспределять их по экономике через заемщиков, зарабатывая при этом на разнице между процентной ставкой. Позже в игре появились центральные банки, так что коммерческим кредитным организациям было уже не нужно полностью обеспечивать свой кредитный портфель депозитами. Таким образом стала возможна (и часто широко распространена) ситуация, при которой реальная ставка по вкладам была ниже уровня инфляции — ведь ЦБ совершенно не стеснялись использовать реальную отрицательную ставку рефинансирования (в том числе и Банк России в некоторые периоды). Но вот об отрицательных ставках в абсолютном выражении до кризиса 2008 года никто нигде не слышал, сама идея могла бы показаться противоестественной. И тем не менее, такое время настало.

«Банкам валюта невыгодна»

А что в России? В нашей стране инфляция всё еще довольно высока, хотя ЦБ относительно успешно опустил ее до 4–5%, немыслимых еще 10 лет назад. И всё же при таком уровне роста цен говорить об отрицательных ставках в рублях не имеет смысла, во всяком случае, пока. Совсем другое дело — валютные депозиты.

В июле стало известно, что банк «Авангард», входящий в первую сотню, решил в принципе отказаться от вкладов в евро. Прием соответствующих депозитов с 8 июля был закрыт, а гражданам, у которых истекает срок размещения средств, предложено продлить его... но на условиях выплаты банку процента. Сумма выплат составит 1900 рублей в месяц, если на всех счетах и картах клиента в евро в сумме находится от € 10 тыс. до € 100 тыс., а если больше — то 0,1% от размера остатка. Вклады до € 10 тыс. облагаться сборами не будут, как, впрочем, и приносить процент вкладчику. Минимальная ставка, таким образом, будет достигать -3,2% годовых.

В кредитной организации объяснили такое решение тем, что Банк России увеличивает требования к резервированию валютных вкладов, а также расширяет страхование депозитов на предприятия малого и среднего бизнеса. В связи с этим заниматься невыгодными операциями в евро для банка нет смысла — рынок слишком мал, так как валютные заемщики предпочитают доллары. Заработать на эффекте масштаба здесь не представляется возможным.

«Авангард», скорее всего, будет далеко не последним банком, который будет требовать со своих вкладчиков деньги за хранение валюты. По словам эксперта Международного финансового центра Владимира Рожановского, эти действия — не исключение, а начало нового тренда.

— В первую очередь мы должны понять, что банкам невыгодно привлекать у населения валюту — что доллары, что евро, — пояснил он. — С каждым годом, с каждым месяцем у российских банков сужается перечень объектов инвестиций инвалюты внутри страны.

Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин рассказал «Известиям», что некоторые банки приступили к снижению ставок уже весной текущего года, что аргументировано двумя факторами.

— Во-первых, это фактор изменения тренда — в конце прошлого года, после очередного появления новостей о санкциях против России, население начало массово выводить валюту со счетов, — объяснил он. — И чтобы избежать дефицита ликвидности, банки начали задирать ставки по вкладам. Cейчас этот тренд развернулся.

По словам Люшина, второй фактор состоит в ожидании ослабления рубля. Последнее может сыграть злую шутку с валютными вкладами, резко увеличив их стоимость в рублевом выражении.

Рожановский считает, что дело тут не только в санкциях, но и в том, что в российской экономике между контрагентами не практикуются расчеты в валютах, отличных от российского рубля.

— Соответственно, стоимость обслуживания валютных вкладов со временем будет превышать начисляемые по ним проценты. Ничего сверхъестественного и удивительного в этом нет. До поры до времени банки использовали ваши евро для узкого перечня доходных операций — таких как, к примеру, покрытие обязательств российских корпоративных эмитентов, включая предоставление и прохождение внешнеторговых аккредитивов. Однако это очень узкие и специфические рынки, и большинству средних банков они попросту недоступны, — сказал собеседник «Известий».

В итоге можно констатировать, что при нынешних тенденциях пассивные инвестиции, связанные с вложениями валюты в банки, перестанут быть сколько-нибудь доходными. В Европе из-за крайне низкой инфляции и политики центральных банков, включая ЕЦБ. До тех пор, пока не удастся вернуться к быстрым темпам роста экономики, подобная ситуация будет сохраняться. В России всё это усугубляется давлением ЦБ, стремящимся дедолларизировать экономику, и санкциями, снижающими у местных банков интерес к валюте. По мере продолжения такой политики вероятность установления отрицательных процентов по валютным вкладам будет расти.