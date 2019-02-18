Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в первой декаде февраля снизилась с 7,548% до 7,495%. Это произошло впервые за полгода — в течение нескольких месяцев она только росла. Самая низкая депозитная ставка была зафиксирована в июле прошлого года — тогда она опустилась до 6,05%. Чтобы понять, почему стоимость привлечения клиентских денег для банков стала снижаться, нужно обратиться к статистике.

Дело в том, что именно к июлю 2018 года объемы рублевых вкладов прекратили расти. В результате банки в борьбе за клиента принялись поднимать ставки. Их рост позволил депозитам оставаться привлекательным способом для сбережений. Поэтому в течение второго полугодия 2018 года объем рублевых вкладов стабилизировался вблизи отметки 21,4 трлн рублей.

Между тем в сентябре 2018 года Банк России на фоне роста инфляционных ожиданий, волатильности рубля и роста доходности ОФЗ впервые с 2014 года поднял ключевую ставку — на 0,25 п.п. до 7,5%. Фактически регулятор изменил ожидания относительно ее будущей динамики на рынке. Это решение ускорило рост процентных ставок в экономике. До сентябрьского повышения регулятор уверенно шел курсом на нормализацию ключевой ставки до 6–7%. Но реагируя на внешние раздражители и повышение инфляционных рисков, был вынужден ее поднять. Второго повышения не пришлось долго ждать — в декабре ключевая ставка выросла еще на 0,25 п.п., до 7,75%. Затем Центробанк взял паузу, наблюдая за рынком. Решения ЦБ в большей степени влияют на краткосрочные ставки по кредитам и депозитам. Но если жесткая политика сохраняется продолжительное время, эффект наступает и для займов и вкладов на длительный срок.

Сегодня в условиях ускорения роста цен на фоне поднятия НДС с 18% до 20% и повышения инфляционных ожиданий о снижении ключевой ставки до 6–7% на ближайшие полгода можно забыть. Пик инфляции ожидается в марте-апреле 2019 года, и только после этого она может начать стабилизироваться. Тогда Банк России сможет вернуться к поэтапному снижению ключевой ставки. При этом в первой половине 2019 года нельзя полностью исключить возможность ее повышения в пределах 8,5%.

Поэтому расчитывать, что ставки по кредитам или депозитам начнут активно снижаться, пока не приходится. Стоит также отметить, что с 2017 года в России наблюдается структурный профицит ликвидности банковского сектора — это означает избыток денег в системе. На 14 февраля 2019 года он оценивался в 3,1 трлн рублей. Таким образом, банки не испытывают острой потребности в деньгах ЦБ, поэтому ключевая ставка в такой ситуации становится, скорее, ориентиром — по какой цене привлекать деньги у населения или выдавать займы.

Иными словами, при формировании ставок по вкладам банки, в первую очередь, будут ориентироваться на собственные потребности в средствах. В то же время после возобновления притока денег на депозитные счета ставки могут еще и снизиться.

За декабрь 2018 года объем рублевых вкладов в банковской системе, по оценкам ЦБ, вырос на 1 трлн рублей — до 22,35 трлн рублей. Таким образом, налицо восстановление рынка депозитов физических лиц. Вероятно, что и в первой декаде 2019 года приток вкладов сохранялся, что дало банкам возможность незначительно скорректировать цену привлечения вкладов. Тем не менее говорить о завершении тренда повышения ставок по депозитам или делать прогнозы относительно возможного скорого снижения ставок по кредитам преждевременно.

Надеюсь, что в 2019 году мы дождемся нормализации инфляционных ожиданий, а темы роста цен стабилизируются. Тогда Банк России получит возможность смягчить денежно-кредитную политику, и мы вновь увидим снижение ставок по депозитам и кредитам. Но, скорее всего, это случится не ранее второй половины 2019 года.

Автор — финансовый аналитик инвестиционной компании

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