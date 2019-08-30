Торговая пауза: маркетплейс ЦБ не успевают запустить в 2019 году

Реализацию финансового маркетплейса ЦБ придется отложить на начало 2020 года. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять только в октябре, а в ЦБ сообщили, что лишь через три месяца после этого на платформе будет открыт первый вклад . Ранее Банк России планировал запустить платформу с возможностью оформления депозитов, покупки облигаций и паев ПИФов до конца 2019 года. Маркетплейс повысит конкуренцию среди финансовых организаций, а также увеличит доступность услуг для клиентов, считают эксперты.

Отложили, но ненадолго

Пока дата второго чтения законопроекта о функционировании маркетплейса ЦБ еще не назначена , но его планируют принять в октябре 2019-го, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях , подчеркнул он. В Банке России «Известиям» подтвердили, что принятие законопроекта ожидается в осеннюю сессию и только спустя три месяца в регуляторе планируют провести первую сделку по открытию банковских вкладов на платформе .

На официальной странице маркетплейса на сайте ЦБ сказано, что соответствующий законопроект планировалось принять в весеннюю сессию Госдумы, а первую версию платформы запустить до конца 2019 года. После принятия документа Банк России должен разработать нормативную базу, поэтому запуск сервиса, скорее всего, не произойдет в срок — он отложится как минимум до начала 2020 года, сообщила первый вице-президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Ольга Крючкова.

Благодаря финансовому маркетплейсу у граждан появится возможность получать продукты банков, страховых компаний, фондового рынка удаленно, напомнил Анатолий Аксаков.

— Маркетплейс предлагает разные варианты размещения денег: открытие вклада или индивидуального инвестиционного счета, приобретение облигаций, акций или других активов в разных финансовых организациях, — привел пример глава профильного комитета Госдумы.

Справка «Известий» Маркетплейс начал разрабатываться Банком России совместно с участниками рынка в 2017 году. В рамках проекта организованы площадки для автоматизированного оформления финансовых продуктов в круглосуточном режиме. С помощью витрин-агрегаторов клиенты смогут сравнить предложения разных финорганизаций по нескольким фильтрам (например, срокам, процентным ставкам, рейтингу). На первом этапе развития платформы планируется запустить продажу вкладов, облигаций и паев ПИФов. На втором этапе ожидается расширение перечня услуг, в том числе за счет оформления полисов ОСАГО и ипотеки, а также ее рефинансирования, писали ранее «Известия».

В пресс-службе Московской биржи, которая выступает оператором платформы, сообщили, что технологически сервис уже готов, но для его запуска необходимо дождаться утверждения законопроекта . Уже сейчас идет интеграция с банками и наблюдается большой интерес со стороны потенциальных участников маркетплейса, отметили в Мосбирже. С 22 банками подписан меморандум, подчеркнули там.

Из любой точки

Из топ-40 российских кредитных организаций «Известиям» оперативно ответили только в Совкомбанке и Абсолют Банке. До конца года ожидается лишь утверждение правовой базы функционирования маркетплейса, отметил директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов . Платформа позволит кредитным организациям привлекать новых клиентов по всей стране без расходов на офисную сеть. А граждане, в свою очередь, получат доступ к предложениям многих банков даже в отдаленных регионах, рассказал он.

Благодаря кросс-сейлингу (продажа услуг в дополнение в основной) будут предложены принципиально новые банковские продукты, а продажи станут более эффективными, считает зампредправления Совкомбанка Алексей Панферов. Сервис увеличит конкуренцию за клиентов, что положительно скажется на качестве и стоимости продуктов, добавил он.

В рамках функционирования проекта гражданин может быть идентифицирован как по результатам личного визита в банк-партнер, так и удаленно — с помощью единой биометрической системы, в которую нужно заранее сдать слепки лица и голоса, пояснила Ольга Крючкова из НФА. Банки собирают биометрию с середины 2018 года, к концу 2019-го кредитные организации с универсальной лицензией будут обязаны оборудовать все свои отделения для сбора данных, напомнила она.

В состав финансового маркетплейса также войдут система быстрых платежей (ее технологии будут использованы для мгновенных и дешевых переводов между счетами в разных банках) и платформа регистратора финансовых трансакций (данные о всех сделках, заключенных пользователем, будут храниться в реестре и личном кабинете клиента на сайте госуслуг), добавила Ольга Крючкова.

Сейчас небольшим организациям трудно конкурировать с крупными игроками из-за масштаба офисной сети — именно они максимально заинтересованы в подключении к платформе, объяснила она. Но проект полезен и для средних и крупных игроков с точки зрения лояльности клиентов, добавила первый вице-президент НФА.

Маркетплейс будет актуален для маломобильных клиентов и для жителей населенных пунктов со слабым проникновением финансовых услуг, где есть, например, отделение только одного банка, отметил эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Он считает, что в перспективе сервис позволит избавиться от нелегальных кредиторов — например, от некоторых микрофинансовых организаций.