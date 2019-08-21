Не кредитом единым: 9 млн заемщиков оказались на грани риска

Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). С 1 октября кредитование таких граждан обернется для финансовых организаций необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту. По оценкам «БКС Премьер», это обойдется банкам в дополнительные 75–100 млрд рублей. Даже если таким клиентам не откажут в новых заимствованиях, то условия для них будут существенно ужесточены, не сомневаются эксперты. А проблемы с рефинансированием в итоге могут обернуться обращением в МФО и к нелегальным кредиторам.

1 октября ЦБ планирует включить очередную охлаждающую процедуру для рынка потребкредитования. Пока темпы его роста превышают 20% в год, что уже стало причиной нарастающего конфликта между Центробанком и Минэкономразвития.

Однако с наступлением октября возможность выдавать кредиты гражданам, ежемесячные выплаты которых составляют более 50% дохода, обернется для банков необходимостью резервировать дополнительные — и весьма существенные — средства. Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут «токсичными» для организаций, которые им одалживают.

По данным на 1 июля 2019 года, следует из расчетов ОКБ, таких заемщиков в России было 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков. Как пояснили «Известиям» в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы. И поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.

Миллиарды в заморозку

Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства — по оценке «БКС Премьер», их объемы могут составить 75–110 млрд рублей.

— На наш взгляд, такие объемы дополнительного резервирования могут оказать ощутимое давление на капитал банков. Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам, — пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Но готовы ли банки отказаться от заемщиков, которые готовы брать в долг снова и снова? Кредитные организации не слишком охотно комментируют эту тему, учитывая ее чувствительность — в том числе и социальную.

Так, в пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что в настоящее время в банке оценивают эффект от введения регулирования данного показателя.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, что в портфеле организации действительно есть небольшая — порядка 10% — доля заемщиков, имеющих платежи до 50% от доходов и выше.

— В основном это кредиты на короткие сроки, и риски по ним минимальны. Мы продолжим выдавать их, перераспределяя на это больше капитала, —- уточнил он.

В Сбербанке «Известиям» пояснили, что кредитная политика банков, в том числе в части кредитования заемщиков с высоким ПДН, зависит от величины капитала конкретной организации и выбранной ей бизнес-стратегии.

— В целом можно ожидать, что на рынке сократятся объемы кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, — отметили в Сбербанке.

Давать нельзя помиловать

Однако банки, как известно, к благотворительным организациям не относятся и поэтому не готовы брать на себя все риски полностью. И если даже они не будут отказывать проблемным заемщикам, то доля ответственности ляжет на плечи клиентов.

— Часть банков может пойти на ужесточение процесса выдачи дополнительных кредитных ресурсов клиентам с высокими ПДН, —- уверен Антон Покатович.

С этим согласен и гендиректор ОКБ Артур Александрович, который пока видит основной риск в ухудшении условий кредитования для ставших «токсичными» заемщиков.

— Банки вряд ли начнут отказывать им автоматически, но будут компенсировать свои риски за счет повышенной ставки, — полагает он. — Необходимость обязательной верификации доходов может удлинить процесс одобрения кредитов и ограничить доступ для официально нетрудоустроенных граждан, что может привести к оттоку части банковских клиентов в МФО.

На грани дефолта

Почему ужесточение условий или отказ в новых кредитах могут стать критичными для заемщиков? Проблема рынка последних лет заключается в том, что многие граждане занимают для того, чтобы не допустить просрочки или дефолта по своим обязательствам. Поэтому суммы заимствований растут при одновременном росте закредитованности.

Как показало исследование ОНФ «Кредитная карта России» (есть у «Известий»), доля выданных в первом полугодии 2019 года потребкредитов на сумму свыше 500 тыс. рублей составила 55,1% от портфеля. И только в этой категории заимствования росли — на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

«Графический анализ данных Банка России показывает рост кредитной задолженности физлиц за первое полугодие 2019 года на фоне снижения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам», говорится в обзоре ОНФ.

— Снижение просрочки можно объяснить набирающими всё большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. Существует риск того, что заемщики, которые таким образом избегают просрочки, в скором времени просто превысят свой ПДН , — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

О такой же тенденции говорится и в материалах Центробанка. «В настоящее время доля рефинансирования сохраняется на уровне 20%. Учитывая некоторый рост процентных ставок в IV квартале 2018 – I квартале 2019 года, это может свидетельствовать об увеличении долговой нагрузки части заемщиков, которые наращивают задолженность, чтобы погасить ранее взятые кредиты», отмечает регулятор.

Причем наибольшими темпами, указано в докладе ЦБ, растут кредиты с ПДН выше 80%. Дальнейшее же увеличение доли выдачи займов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки формирует предпосылки к росту рисков в необеспеченном потребкредитовании. Угрозу для таких заемщиков представляет и макроэкономическая ситуация. Ретроспективный анализ данных за 2012–2018 годы показывает, что этот сегмент наиболее чувствителен к ухудшению макроэкономического фона, чем те, чей ПДН составляет менее 30%.