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Скрутили счетик: МФО начали возвращать деньги заемщикам

В I квартале микрофинансовые организации передали клиентам более 3 млн рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Скрутили счетик: МФО начали возвращать деньги заемщикам
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2019-05-23 21:15:35
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С начала года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России. Регулятор объясняет это действием поведенческого надзора и ужесточением требований к организациям, выдающим краткосрочные займы под высокие проценты. При этом, невзирая на все нарушения и негативную репутацию МФО, идею их запрета Центробанк не поддерживает — иначе россияне начнут обращаться к нелегальным кредиторам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 23 мая. В комментарии «Известиям» она уточнила, что регулятор будет продолжать ужесточать требования к МФО, чтобы охладить рынок необеспеченного кредитования. Опрошенные «Известиями» защитники прав заемщиков считают, что Центробанк должен действовать быстрее и решительнее.

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По сообщению пресс-службы регулятора, в первом квартале из реестра было выведено 66 МФО. Любопытно, что с начала года пять организаций исключили, руководствуясь жалобами потребителей финуслуг, что стало особенностью 2019-го. Еще одна приятная новость для клиентов микрофинансовых организаций: за первые три месяца года более чем 100 заемщикам было возвращено 3,2 млн, сообщила пресс-служба Банка России. Как правило, речь идет о случаях, когда граждан заставляли платить комиссию за продление договора, превышающую начисления за просрочку. Проще говоря, заемщику было дешевле пропускать платежи и платить за это штрафы. Подобные возвраты стали возможны в связи с внедрением поведенческого (превентивного) надзора, основанного в том числе и на жалобах клиентов МФО, считают в ЦБ.

микрозайм
микрозайм деньги кредит
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Маленький, но проблемный

Впрочем, на рынке микрокредитования Центробанк действует по всем направлениям. Видимо, поэтому регулятор не согласен и с широко обсуждаемой темой запрета МФО. Запрещать их ЦБ не собирается. Более того, «делать этого нельзя ни в коем случае», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Потому что люди тогда попадут в руки нелегальных «черных» кредиторов, — сказала она.

Действительно, рынок нелегальных займов для населения демонстрирует рост. Так, в прошлом году существенно увеличилось количество «черных» кредиторов — с 1344 в 2017-м до 2293 в 2018-м.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Тем более, отметила она, выступая в Госдуме, доля выданных МФО займов на сегодня составляет лишь 2% от всего объема кредитования физлиц.

Однако этот не самый крупный рынок является чрезвычайно проблемным.

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— Рынок МФО довольно небольшой, но очень шумный. Клиентами этих организаций часто становятся люди с плохой кредитной историей. Самый большой процент проблем таких заемщиков связан с просрочкой и взысканием. Это один из самых социально чувствительных и болезненных вопросов, оттого он и такой громкий, — подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Разгрузка для должников

Проблема долговой нагрузки в России состоит именно в структуре закредитованности, отметила в комментарии «Известиям» Эльвира Набиуллина.

— Долговая нагрузка нашего населения к ВВП меньше, чем во многих других странах. Платежи по кредитам к доходам населения в среднем тоже относительно невысокие — 9,9%. Но если посмотреть на тех, кто берет кредиты, их уровень закредитованности достаточно большой, — заявила глава ЦБ.

У людей, которые берут необеспеченные кредиты под высокие проценты, уровень платежей может составлять до 45% от доходов.

— Конечно, это беспокоит. Пока мы системных финансовых рисков не видим. Но есть риски для граждан, которые взяли на себя много долговых обязательств, поэтому мы вводим специальные меры, стараемся охладить этот рынок, ввели повышенные коэффициенты для кредитов с высокими процентными ставками, — рассказала «Известиям» Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас темпы роста кредитования стабилизировались, но остаются еще высокими — более 20% в год.

займ
кредит займ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Мы рассчитываем на то, что эффект дадут дополнительные меры, которые мы ввели с 1 апреля (увеличение надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам. — «Известия»). Также с 1 октября для банков и МФО станет обязательным расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) в соответствии с установленными правилами, — напомнила Эльвира Набиуллина. — Мы можем повысить коэффициенты риска по кредитам с высокой закредитованностью заемщика. Если банк или МФО выдает кредит человеку с высоким показателем долговой нагрузки, то для него вырастет соответствующая нагрузка на капитал. Будем вводить это не только для банков, но и для микрофинансовых организаций, чтобы охладить этот рынок, чтобы граждане, которые уже набрали много кредитов, не попадали в долговую кабалу.

Как полагает Евгения Лазарева, с введением расчета ПДН регулятор уже затянул.

— Введение показателя долговой нагрузки заемщиков и контроля над ней со стороны Центробанка — шаг в разработке механизма, стимулирующего финансовые организации к ответственному поведению в отношении заемщиков. Это наименее запретительный и наиболее лояльный для финансового рынка вариант. Соответствующее поручение президента, намеченное к исполнению в марте 2017 года, только сейчас постепенно реализуется, — прокомментировала ситуацию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков». — В середине июля прошлого года стало известно, что Банк России поддался на уговоры банковского сектора и перенес внедрение ПДН с 1 января на 1 октября 2019 года.

Механизмы ответственного кредитования, уверена она, предпочтительно внедрять в более сжатые сроки, поскольку это жизненно необходимо потребителю.

Справка «Известий»

— Если вы хотите взять микрокредит, то посмотрите на сайте ЦБ, включена ли МФО в реестр. Если нет — откажитесь от займа.

— Никогда не закладывайте недвижимое имущество для получения кредита в МФО.

— Внимательно ознакомьтесь со всеми документами, которые финансовая организация предлагает на подпись. Если непонятен какой-то пункт договора или предлагаемая к нему дополнительная услуга, нужно обязательно переспрашивать работника организации, какие именно последствия несет согласие с этим пунктом или услугой.

— Если пояснения работника недостаточно понятны, лучше отложить заключение договора и посоветоваться с юристом или обратиться за бесплатной юридической помощью (список организаций, которые ее предоставляют, опубликован на сайте Минюста).

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