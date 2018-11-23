Прямой эфир

Мал и дорог: микрокредиторы стали чаще одобрять россиянам займы

В МФО стали обращаться более качественные заемщики банков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Микрофинансовые организации стали чаще одобрять россиянам займы. Доля заявок с отказами по итогам первых шести месяцев 2018-го составила 61,1%, что на 7,9 п.п. меньше, чем годом ранее, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро для «Известий». По словам экспертов, к микрокомпаниям стали обращаться более качественные заемщики, которым банки отказывают в выдаче, например, из-за ранее допущенной просрочки платежа. Также МФО наращивают кредитные портфели перед ужесточением требований ЦБ, которое вступит в силу в 2021 году. Эксперты не исключают, что высокий процент одобрения микроссуд может привести к увеличению просрочки по ним и в результате к ухудшению финансового положения и заемщиков, и самих МФО.

По данным ОКБ, в январе-июне микрофинансисты выдали гражданам 16,7 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных микрокредитов за год выросло на 5%, до 2 млн. Средний размер микроссуды увеличился на 13% и достиг 8 тыс. рублей. Компании стали лояльнее к клиентам: доля отказов в выдаче займов снизилась с 69% до 61,1%.

Несмотря на то, что кризис закончился, банки продолжают кредитовать только клиентов с «хорошей» историей и участников зарплатных проектов, в результате достаточно качественные заемщики начали обращаться в МФО, пояснила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, часто кредитные организации не выдают займы людям, у которых есть «техническая» просрочка в 30 дней. Директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов рассказал, что среди клиентов МФО увеличилась доля граждан, которые не могут получить даже кредитную карту в банке, и обращаются за займом до зарплаты. И небольшое нарушение может стать причиной отказа, что и стимулирует переток людей в МФО, поскольку выбора просто не остается, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. 

На этом фоне политика МФО выглядит гибкой: доля одобрения ссуд заемщикам с просрочкой до 90 дней составляет 40–45%, рассказал гендиректор МФК «Городская сберкасса» Александр Мамонов. По его словам, МФО повторно работают с клиентами и получают много информации о них — это позволяет выдавать займы даже тем, кто допускал неплатежи. Клиент может решить свои финансовые проблемы и вновь стать не должником, а добросовестным заемщиком, считает Александр Мамонов.

Микрокредиторы заинтересованы в привлечении более качественных заемщиков, в том числе в прошлом банковских, но по факту хорошие клиенты буквально закончились на рынке, и необходимо искать новые сегменты, в том числе среди клиентов с просрочкой, резюмировал гендиректор финансового маркета «Юником.24» Юрий Кудряков.

Кроме того, МФО начали наращивать кредитные портфели, ожидая ужесточения требований ЦБ, когда предельный долг по кредиту вместе с процентами ограничат его 1,5-кратным размером, указал эксперт. Это пагубно скажется на небольших компаниях, выдающих микроссуды «до зарплаты»: рынок могут покинуть 90% игроков, полагает эксперт. Именно поэтому МФО так активно выдают займы уже сейчас, в том числе клиентам с просрочкой, пояснил он.

Высокий процент одобрения микроссуд приведет к ухудшению качества портфелей МФО, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Между ростом процента одобрений и ростом неплатежей прямая связь, согласен Антон Граборов. Эксперт полагает, что это негативно скажется в перспективе на финансовом положении граждан и устойчивости бизнеса самих микрокредиторов.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», уже почти половина всех выданных микрозаймов просрочены. Как следует из статистики компании, объем микроссуд с задержкой платежа в 90 дней составляет 35,4 млрд рублей или 40,3% от всех микроссуд на руках у россиян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017