Мал и дорог: микрокредиторы стали чаще одобрять россиянам займы

Микрофинансовые организации стали чаще одобрять россиянам займы. Доля заявок с отказами по итогам первых шести месяцев 2018-го составила 61,1%, что на 7,9 п.п. меньше, чем годом ранее, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро для «Известий». По словам экспертов, к микрокомпаниям стали обращаться более качественные заемщики, которым банки отказывают в выдаче, например, из-за ранее допущенной просрочки платежа. Также МФО наращивают кредитные портфели перед ужесточением требований ЦБ, которое вступит в силу в 2021 году. Эксперты не исключают, что высокий процент одобрения микроссуд может привести к увеличению просрочки по ним и в результате к ухудшению финансового положения и заемщиков, и самих МФО.

По данным ОКБ, в январе-июне микрофинансисты выдали гражданам 16,7 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных микрокредитов за год выросло на 5%, до 2 млн. Средний размер микроссуды увеличился на 13% и достиг 8 тыс. рублей. Компании стали лояльнее к клиентам: доля отказов в выдаче займов снизилась с 69% до 61,1%.

Несмотря на то, что кризис закончился, банки продолжают кредитовать только клиентов с «хорошей» историей и участников зарплатных проектов, в результате достаточно качественные заемщики начали обращаться в МФО, пояснила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, часто кредитные организации не выдают займы людям, у которых есть «техническая» просрочка в 30 дней. Директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов рассказал, что среди клиентов МФО увеличилась доля граждан, которые не могут получить даже кредитную карту в банке, и обращаются за займом до зарплаты. И небольшое нарушение может стать причиной отказа, что и стимулирует переток людей в МФО, поскольку выбора просто не остается, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

На этом фоне политика МФО выглядит гибкой: доля одобрения ссуд заемщикам с просрочкой до 90 дней составляет 40–45%, рассказал гендиректор МФК «Городская сберкасса» Александр Мамонов. По его словам, МФО повторно работают с клиентами и получают много информации о них — это позволяет выдавать займы даже тем, кто допускал неплатежи. Клиент может решить свои финансовые проблемы и вновь стать не должником, а добросовестным заемщиком, считает Александр Мамонов.

Микрокредиторы заинтересованы в привлечении более качественных заемщиков, в том числе в прошлом банковских, но по факту хорошие клиенты буквально закончились на рынке, и необходимо искать новые сегменты, в том числе среди клиентов с просрочкой, резюмировал гендиректор финансового маркета «Юником.24» Юрий Кудряков.

Кроме того, МФО начали наращивать кредитные портфели, ожидая ужесточения требований ЦБ, когда предельный долг по кредиту вместе с процентами ограничат его 1,5-кратным размером, указал эксперт. Это пагубно скажется на небольших компаниях, выдающих микроссуды «до зарплаты»: рынок могут покинуть 90% игроков, полагает эксперт. Именно поэтому МФО так активно выдают займы уже сейчас, в том числе клиентам с просрочкой, пояснил он.

Высокий процент одобрения микроссуд приведет к ухудшению качества портфелей МФО, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Между ростом процента одобрений и ростом неплатежей прямая связь, согласен Антон Граборов. Эксперт полагает, что это негативно скажется в перспективе на финансовом положении граждан и устойчивости бизнеса самих микрокредиторов.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», уже почти половина всех выданных микрозаймов просрочены. Как следует из статистики компании, объем микроссуд с задержкой платежа в 90 дней составляет 35,4 млрд рублей или 40,3% от всех микроссуд на руках у россиян.