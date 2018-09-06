МФО довели молодежь до банкротства

Потенциальные банкроты становятся моложе — средний возраст желающих, чтобы их признали несостоятельными, снизился с 35–40 лет до 22–30. Об этом говорится в исследовании Национального центра банкротств (есть у «Известий»). Средняя сумма долга уменьшилась с 1,7 млн до 1,3 млн рублей, а число кредитов, с которым выходят на банкротство, выросло с одного-двух до трех-четырех. Это связано с тем, что банки неохотно выдают кредиты молодым заемщикам и те вынуждены обращаться в микрофинансовые организации (МФО), считают эксперты.

С 2015 года, когда закон о банкротстве физлиц вступил в силу, усредненный портрет потенциально несостоятельных граждан претерпел изменения. По данным НЦБ, возраст возможного банкрота за три года уменьшился на 13 лет. Теперь заявления о банкротстве подают граждане 22–30 лет. В основном это молодые амбициозные люди, которые берут кредиты на развитие своего дела, указали в центре. Там добавили, что в силу финансовой неграмотности и недостаточного опыта в ведении предпринимательской деятельности их бизнес часто «прогорает». Но молодежь готова попробовать еще раз, и процедура банкротства помогает им в этом.

Кроме того, средняя сумма долга потенциальных банкротов снизилась на 23,5% — до 1,3 млн рублей. Число кредитов, с которым граждане выходят на эту процедуру, выросло с одного-двух в 2015 году до трех-четырех в 2018-м. В исследовании это объясняется тем, что многие заемщики чаще обращаются в МФО за небольшими суммами.

В целом сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя несостоятельными, в первом полугодии 2018 года составила 37 млрд рублей, отметили в НЦБ. По сравнению с первым полугодием 2017 года показатель вырос на 49%.

«Омоложение» банкротов может быть связано именно с микрокредитными компаниями, услугами которых чаще пользуются молодые люди, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Банки не готовы сразу давать большую сумму молодежи, в особенности тем, у кого нет кредитной истории, добавил начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торзян. Поэтому некоторые заемщики берут несколько кредитов в микрофинансовых организациях, недостаточно объективно оценивая свои возможности по обслуживанию долга. Это впоследствии может привести к финансовым трудностям, отметил аналитик.

Рост числа кредитов связан со склонностью молодых людей к импульсивным покупкам, добавил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Руководствуясь принципом «живи настоящим», не все молодые люди могут правильно соотнести желания с реальными возможностями. В итоге накапливается масса долгов, и в критический момент лавина кредитов неминуемо приводит их обладателя к банкротству, полагает он.

Справка «Известий» В настоящее время обратиться с заявлением о признании себя неплатежеспособным может любой гражданин, если сумма его долга превышает 500 тыс. рублей. Далее суд рассматривает этот вопрос и выносит решение: или реструктурировать долг, например, увеличив срок кредитования и снизив размер платежа, или полностью списать задолженность. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

Учитывая «омоложение» и рост закредитованности банкротов, суды чаще будут признавать граждан несостоятельными, чем принимать решения о реструктуризации их долгов, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. По ее мнению, такие заемщики просто не смогут найти деньги на погашение ссуды, даже если им дадут больше времени. Ведь чем моложе банкрот, тем сложнее ему рассчитывать на то, что его перекредитует банк или МФО, пояснила эксперт.

По ее прогнозам, финансовые организации в обозримой перспективе будут предъявлять к платежеспособности еще более жесткие требования. Со временем это начнут делать и МФО, чтобы избежать краха из-за разрастания портфеля невозвратных долгов, под которые нужно будет формировать резервы. А компании, которые продолжат агрессивную политику кредитования, будут вынуждены покинуть рынок из-за убытков, связанных с невозвратами.

Гражданам нужно уделять серьезное внимание своей кредитной истории: каждая новая просрочка уменьшает шансы получить как ссуду в банке, так и микрозаем. При этом «идеальным» клиентам можно рассчитывать на кредит с пониженной ставкой и льготными условиями. Граждане стали чаще обращаться в МФО на фоне ужесточения риск-ориентированной политики банков и сокращения реальных доходов населения. Так, за 2017 год они снизились на 1,7%. По информации Центробанка, к 1 апреля 2018 года объем просрочки от 90 дней по розничным кредитам составил 876,8 млрд рублей (7,1% в общем объеме ссуд). Данные за II квартал регулятор еще не публиковал.