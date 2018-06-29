Россияне одолжили у микрокредиторов 110 млрд рублей в 2018 году

За январь-май 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 19% и 17% соответственно, следует из обзора крупнейшей микрофинансовой компании «Домашние деньги». По словам экспертов, рост портфеля МФО обусловлен спросом со стороны населения. Однако ставки по микрозаймам достигают нескольких сотен процентов годовых, что может привести к росту просрочки и ухудшить кредитные истории россиян.

По данным «Домашних денег», МФО выдали россиянам 6,9 млн займов за январь–май 2016 года, 9,3 млн займов за аналогичный период 2017-го и, наконец, 11,1 млн займов за первые пять месяцев 2018 года. Средняя сумма займа по сравнению с прошлым годом выросла с 10 тыс. до 10,5 тыс. рублей. В 2016 году она составляла 9,5 тыс. рублей.

— Наибольшее количество займов было выдано по традиции в Москве, Московской области, а также Республике Башкортостан — на них приходится 5%, 4,5% и 4% соответственно, — пояснил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Увеличение объема портфеля МФО обусловлено наличием спроса со стороны населения, отметила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

— На рост этого спроса влияет сокращение количества банков и их отделений по России, а населению требуются средства для текущих нужд, — пояснила она. — Кроме того, МФО — одна из последних возможностей для граждан исправить кредитную историю, чтобы затем получить займ в банке.

По словам Карины Артемьевой, займы МФО могут стать альтернативой банковским кредитам в потребительском сегменте.

— Так, наблюдается значительное развитие спроса на среднесрочные потребительские микрозаймы: здесь объем выдач увеличился на 69% при росте портфеля на 39%, — сообщила эксперт.

По словам гендиректора МФК «Мани Фанни» Александра Шустова, часть микрозаймов берется на текущее потребление, часть — на оплату банковских кредитов, когда заемщик находится в безвыходной ситуации.

По словам председателя совета директоров компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама, 20% заемщиков обращаются сразу в МФО из-за низкого дохода, непостоянного места работы или отсутствия филиала банка в населенном пункте.

— Еще 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, у 8% граждан просрочка до 30 дней, которая не является технической, 14% клиентов не могут получить займ в банке из-за отсутствия кредитной истории, — отметил он. — Таким образом, по факту, учитывая требования банков, — они кредитуют заемщиков с хорошей кредитной историей или зарплатных клиентов — около 82% клиентов шанса получить заем в кредитной не имеют, и они вынуждены обращаться в МФО.

По прогнозам Карины Артемьевой, по итогам 2018 года рынок микрофинансирования вырастет на 30%. Исполнительный директор МФК «Займет» Данил Шерстобитов считает, что рынок прибавит 20–30%.

Ставки по микрозаймам достигают нескольких сотен процентов годовых, и это может вывести россиян на просрочку, а значит, их кредитная история ухудшится и им будет сложнее получить займ в дальнейшем, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Ставки же по потребительским кредитам находятся в районе 13–20% годовых, отметила она.