Все микрокредиторы соберутся на сайте ЦБ

С 2020 года граждане смогут получить микрозаем на платформе маркетплейс, которую создает Центробанк. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. На платформе можно будет ознакомиться с предложениями всех российских МФО, сразу оставить кредитную заявку и в дальнейшем получить заем. Эксперты поддержали новацию, отметив, что конкуренция на рынке микрокредитования повысится и, как следствие, снизятся ставки.

Перед тем как воспользоваться маркетплейсом, клиентам придется посетить банк и сдать биометрические параметры. Они попадут в единую биометрическую систему (ЕБС; должна заработать с 1 июля 2018 года). После того как гражданин оставит заявку на микрозаем, платформа направит запрос в ЕБС для подтверждения личности клиента по биометрии. В тот же момент его перенаправят на сайт госуслуг, где он вводит логин и пароль для подтверждения личности. Данные сверяются, и положительное решение об аутентификации отправляется в конкретную микрофинансовую организацию (МФО). Как только там получают подтверждение личности клиента, его с сайта госуслуг возвращают на маркетплейс, и он может ждать оформления микрозайма.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что пилотным продуктом маркетплейса станут банковские вклады. Потом в него включат и иные финансовые продукты, в том числе кредитные. Сроки и детали пока находятся в начале обсуждения.

Новация станет отличным технологическим решением: на единой площадке смогут присутствовать только добросовестные МФО, прошедшие проверки ЦБ, а их предложения можно будет сравнивать в реальном времени, отметил гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. Это приведет к усилению конкуренции на рынке и в конечном счете к снижению ставок по микрозаймам, уверен он.

— Платформа позволит исключить сокрытие или недостаточное раскрытие всех условий по микрозаймам и комиссий при их оформлении, — считает руководитель департамента финрейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

Воспользоваться предложением смогут заемщики, которым по тем или иным причинам отказали банки.

— Потребность населения в микрозаймах велика, — отметил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Доля поисковых запросов по займам и микрозаймам от экономически активного населения за 2017 год выросла во всех федеральных округах в среднем на 6,4% и достигает уже 25%, то есть 19 млн запросов в год. Каждый четвертый россиянин в прошлом году хоть раз искал в поисковике, где взять заем.

Как показывает статистика, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% — просроченную задолженность до 30 дней, которая не является технической, а 20% по причине низкого дохода, непостоянного места работы, отсутствия филиала банка в населенном пункте обращаются сразу в МФО, рассказал Андрей Бахвалов.

Создание платформы маркетплейса — одна из приоритетных задач Банка России, сообщили «Известиям» в регуляторе. Помимо МФО к ней будут подключены все банки и страховщики. Во II квартале 2018 года стартует «пилот» маркетплейса, в полную силу проект должен заработать в начале следующего года. Тогда же определят оператора платформы и размер платы за подключение к ней.