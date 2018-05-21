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Центробанк выявил более 1,3 тыс. нелегальных кредиторов за три месяца 2018 года

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Более 1,3 тыс. нелегальных микрофинансовых организаций (МФО) было выявлено Центробанком за первые три месяца 2018 года.

Об этом «Известиям» рассказали в Банке России, отметив, что за весь 2017 год таких компаний было обнаружено только 1374.

— Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности, — заявили в Центробанке.

В частности, в Банке России в прошлом году был создан департамент, курирующий данное направление. А сейчас регулятор внес закон о повышении штрафов за рецидив незаконного кредитования с 500 тыс. рублей до пяти млн рублей.

Кроме того, методами возвращения долгов «черных кредиторов» заинтересовалась прокуратура.

Впрочем, эксперты отмечают, что социальная база тех, кто пользуется нелегальными услугами кредитования, растет за счет социально незащищенного населения, которым отказывают в кредитах легальные микрофинансовые компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Черных кредиторов» схватили за руку

 

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