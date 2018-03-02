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Греф заявил о готовности Сбербанка снизить ставку по ипотеке до 7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сбербанк готов снизить ставку по ипотечным кредитам до 7% в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

На сегодняшний день базовые ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на приобретение строящегося и готового жилья (без учета льготных условий и акций) составляют 10,4–10,5%.

Как сообщал портал iz.ru, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал снизить ставку по ипотечным кредитам до 7–8% годовых. Помимо этого, глава государства призвал увеличить объемы строительства жилья в России с 80 до 120 млн кв. м в год.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью «Известиям» заявил, что предложение президента РФ по снижению ипотечных ставок является выполнимым.

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