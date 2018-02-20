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Льготную ипотеку семьям с детьми будут выдавать 46 банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минфин России одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми.

Ведомство распределило между кредитными организациями лимит пропорционально заявкам. Наибольшую долю кредитов выдадут Сбербанку, ВТБ и Абсолют Банку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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«Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали акционерное общество «АИЖК» и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Участие в программе субсидирования одобрено всем кредитным организациям, подавшим заявки», — говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением правительства РФ утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 млрд рублей. Наибольшую долю получили Сбербанк — 320,8 млрд рублей, ВТБ — 200 млрд рублей и Абсолют Банк — 46,6 млрд рублей.

Программа по субсидированию процентной ипотеки была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2017 года. На льготный кредит может рассчитывать семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. Для семьи, в которой родился второй ребенок, ставка по кредиту будет составлять 6% в течение трех лет, а для семьи с третьим ребенком — пяти лет.

В январе сообщалось, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) начало принимать заявки по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».

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