Сбербанк начал выдачу льготной ипотеки для семей с детьми

Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми по ставке 6% годовых. Об этом сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Он отметил, что банк уже выдал первым пяти семьям кредиты с господдержкой. Васев добавил, что Сбербанк подал заявку в Минфин на получение лимита по выдаче льготной ипотеки под 6% годовых на 320 млрд рублей сроком на 5 лет. В текущем году объем финансирования программы составит 60 млрд.

Программа по субсидированию процентной ипотеки была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2017 года. На льготный кредит может рассчитывать семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. Для семьи, в которой родился второй ребенок, ставка по кредиту будет составлять 6% в течение 3 лет, а для семьи с третьим ребенком — 5 лет.

Портал iz.ru писал о том, что Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний. На начало 2018 года ее стоимость оценивается в $84 млрд.