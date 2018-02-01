Эксперты оценили положительную динамику капитализации Сбербанка

Акции Сбербанка продолжат свой рост и через год могут достигнуть уровня 330–350 рублей за акцию, такое мнение выразил порталу iz.ru старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин.

Сбербанк России занял первое место среди российских компаний по капитализации. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в $84 млрд. Вторую позицию занимает «Газпром» ($53,35 млрд), третью — «Роснефть» ($52,9 млрд). Таким образом, первая тройка сохранилась, но изменился порядок следования: к началу 2016-го первой стала «Роснефть», к 2017-му «Газпром» вернул себе лидерство. За последний год капитализация Сбербанка выросла на 40%, а «Газпрома», наоборот, упала на 11%. В первой десятке — «Лукойл», НОВАТЭК, «Норникель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. За последний год выбыли из десятки ритейлер «Магнит» и банк ВТБ.

«На сегодняшний день капитализация Сбербанка составляет $101 млрд. С начала года акция выросла на 18%. Причин положительной динамики несколько: во-первых, Сбербанк действительно любимая компания инвесторов. Многие фонды держат ее и продолжают покупать. Второе: у банка прекрасные финансовые результаты. Он очень эффективен по сравнению с российскими и международными аналогами. Третье: по-прежнему его рыночная оценка ниже, чем у глобальных аналогов банков, сопоставимых со Сбербанком. Сбербанк всегда был недооцененным. В последнее время объясняет рост новая стратегия, которую банк объявил в конце прошлого года. Она в том числе предполагает выплату хороших дивидендов. У инвесторов есть четкое понимание — сколько дивидендов они получат за следующие три года. Сбербанк сказал, что в течение трех лет он заплатит 1 трлн рублей», — сказал Ганелин.

Зачистка банковского сектора со стороны ЦБ естественным образом ведет к росту доверия к крупным банкам, прежде всего — к госбанкам. Но также одним из факторов положительной динамики капитализации Сбербанка является цена на нефть, такое мнение выразил порталу iz.ru директор аналитической компании «Альпари» Александр Разуваев.

«От роста цены на нефть, может это покажется странным, прежде всего выигрывает Сбербанк. За счет связки налога на добычу полезных ископаемых плюс экспортная пошлина у нефтяников существенная часть выручки изымается. Поэтому они не так выигрывают за счет роста цен на нефть. Но экспортная выручка растет, денежное предложение растет — соответственно, денег в экономике становится больше. Учитывая позицию Сбербанка, денег у него становится больше и, соответственно, акции Сбербанка дорожают. Популярность и медийность тоже дает положительный эффект. Сбербанк популярен и на Западе. Тут нет и ложки дегтя», — подчеркнул Разуваев.

По словам эксперта, в связи с хорошей динамикой роста цены на нефть уже через полгода стоимость одной акции Сбербанка составит примерно 300 рублей.

Акция Сбербанка на момент выхода публикации оценивается в 264,55 рубля.

Между тем, по данным «Коммерсанта», Сбербанк вновь признан самым дорогим российским брендом в ежегодном списке Brand Finance. Стоимость его бренда выросла сразу на 28%, до $11,6 млрд.