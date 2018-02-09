Банкиры предрекли снижение ключевой ставки ниже 6%

Ключевая ставка до конца года может опуститься ниже 6%, заявил порталу iz.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков.

Ранее 9 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта — до 7,5% годовых, сообщает регулятор. ЦБ РФ отметил, что годовая инфляция останется на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания снижаются. Центробанк также допустил «завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году». После решения ЦБ российская валюта демонстрирует рост на торгах. По состоянию на 13:47 мск курс доллара снизился на 42 копейки и составил 58 рублей, а евро упал на 44 копейки, до 71,05 рубля.

«Ситуация, на мой взгляд, кардинально меняется. Инфляция уже достигла рекордно низких уровней. В этих условиях Центральный банк даже не обязан, вынужден снижать ключевую ставку. Допускаю, что она будет даже ниже 6% к концу года. Поскольку финансовая стабильность обеспечена, ситуация находится под контролем регулятора, сейчас необходимо поддержать нашу экономику, предприятия относительно дешевыми финансовыми ресурсами со стороны кредитных организаций», — сказал Аксаков.

По мнению главы АБР, ЦБ продолжит тренд снижения ставки до конца года, что скажется на снижении процентов по кредитам для населения и для бизнеса. В связи с этим, некоторые банки будут «работать на опережение».

«Центробанк снизил ключевую ставку, во время того, как на внешних рынках наблюдалась волатильность, определенная нестабильность. Понимая, что сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки Центральный банк это будет делать постоянно в течении года. Очевидно, что будут снижаться процентные ставки по кредитам. Некоторые банки, вполне возможно, будут это делать опережающими темпами, снижая проценты по депозитам. Думаю, что ставки по ипотеке могут достигнуть 6–7%. К концу года ставки по кредитам, предоставляемым малому и среднему бизнесу, составят от 10 до 13%. По кредитам, которые имеют хорошее обеспечение у хороших заемщиков, будут, как правило, ниже 10%», — отметил Аксаков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что снижение ключевой ставки продолжится.