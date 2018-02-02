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Набиуллина не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров банка, не исключает глава ведомства Эльвира Набиуллина.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг», — сказала она.

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Вместе с тем «мы так не можем сказать, что мы будем двигаться одинаковыми темпами каждое заседание», цитирует «Газета.ру».

Ключевая ставка — один из важнейших экономических инструментов управления кредитно-денежными отношениями в стране. По этой ставке ЦБ выдает коммерческим банкам краткосрочные займы и под такой же процент принимает у них депозиты.

Соответственно, этот показатель лежит в основе расчета процентных ставок коммерческих банков на кредиты и депозиты физических и юридических лиц.

С 18 декабря 2017 года ключевая ставка составляет 7,75%. В течение прошлого года она понижалась шесть раз. Следующее заседание совета директоров банка запланировано на 9 февраля.

Как писал iz.ru, в декабре глава Банка России отмечала, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. ЦБ не станет повышать ставку даже в случае внешних шоков, в том числе ужесточения санкций, заверяла она.

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