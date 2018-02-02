Набиуллина не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки
ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров банка, не исключает глава ведомства Эльвира Набиуллина.
«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг», — сказала она.
Вместе с тем «мы так не можем сказать, что мы будем двигаться одинаковыми темпами каждое заседание», цитирует «Газета.ру».
Ключевая ставка — один из важнейших экономических инструментов управления кредитно-денежными отношениями в стране. По этой ставке ЦБ выдает коммерческим банкам краткосрочные займы и под такой же процент принимает у них депозиты.
Соответственно, этот показатель лежит в основе расчета процентных ставок коммерческих банков на кредиты и депозиты физических и юридических лиц.
С 18 декабря 2017 года ключевая ставка составляет 7,75%. В течение прошлого года она понижалась шесть раз. Следующее заседание совета директоров банка запланировано на 9 февраля.
Как писал iz.ru, в декабре глава Банка России отмечала, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. ЦБ не станет повышать ставку даже в случае внешних шоков, в том числе ужесточения санкций, заверяла она.