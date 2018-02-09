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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых, сообщает регулятор.

«Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

ЦБ РФ отметил, что годовая инфляция останется на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания снижаются. Снижение ключевой ставки продолжится. Регулятор также допустил «завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году».

Ключевая ставка — один из важнейших экономических инструментов управления кредитно-денежными отношениями в стране. По этой ставке ЦБ выдает коммерческим банкам краткосрочные займы и под такой же процент принимает у них депозиты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что снижение ключевой ставки продолжится. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,75% — 15 декабря 2017 года. 

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