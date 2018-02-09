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Рубль укрепил рост на фоне снижения ключевой ставки ЦБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российская валюта демонстрирует рост после решения Центробанка снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта., до 7,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:47 мск курс доллара снизился на 42 копейки и составил 58 рублей, а евро упал на 44 копейки, до 71,05 рубля.

Ранее портал iz.ru писал, что Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 п.п до 7,5% годовых на фоне снижения инфляционных ожиданий. Регулятор также допустил возможность завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

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