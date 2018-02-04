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Ставки по ипотеке могут снизиться до 8,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эксперты ожидают снижения ставок по ипотеке до 8,5% в 2018 году, а также увеличения спроса на первичном рынке жилья.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин пояснил, что снижение ставки примерно на один пункт увеличивает объем выданных кредитов примерно на 40%.

«Если речь будет идти о ключевой ставке на уровне 6–7%, то возможен двукратный рост объема кредитования», — отметил он.

По словам экспертов, за последние два года объем выданных кредитов увеличился в 1,5 раза. Также растет средний размер запрошенной суммы.

Генеральный директор Tekta Group Роман Сычев также обратил внимание на увеличение сделок по ипотеке.

«В структуре спроса на жилье первичный рынок в 2017 году составил 30%, а годом ранее его доля была 22%. Думаем, что тренд сохранится и доля спроса на квартиры в новостройках будет расти», — приводят слова эксперта «Вести».

По итогам 2017 года, доля ипотечных сделок на первичном рынке увеличилась с 35 до 42%.

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